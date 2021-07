Anticipant la radiation de l'Ordre, le Dr Peter El Baze démissionne avec fracas (France Soir)

Suivi par plus de 15 000 personnes sur son compte principal, le Dr Peter El Baze, médecin généraliste et ex-attaché des hôpitaux au CHU de Nice, aussi co-créateur du premier SOS Médecins de France, dénonce depuis longtemps la censure imposée aux médecins, qui n'ont plus le droit ni de dire ni de prescrire ce qu'ils veulent. "Les médecins n'ont plus de liberté d'expression sous peine de sanctions, c'est bien pour cela que j'ai démissionné de l'Ordre des Médecins le mois dernier."