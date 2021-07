Arrêt cardiaque d'Eriksen et vaccin anti-Covid ? "Sans commentaire" (SPR)

Le 12 juin, le footballeur danois Christian Eriksen a subi un arrêt cardiaque soudain et a failli mourir en jouant contre la Finlande, suscitant des questions s'il s'était fait vacciner avant le championnat d'Europe. À ce jour, ni Eriksen ni ses médecins n'ont confirmé ou nié sa vaccination.

Un journaliste d'investigation allemand a maintenant directement interrogé la Fédération danoise de football sur le statut de vaccination contre la covid d'Eriksen. Après quelques tentatives pour esquiver la question, l'attaché de presse a donné la réponse suivante : « Salut Jens, Nous n'avons aucun commentaire sur les vaccinations des joueurs car c'est une question privée. Vous pouvez me citer là-dessus. Je n'ai pas d'autres commentaires à vous faire .. Bh Høyer. ”

Pendant ce temps, deux joueurs de cricket récemment vaccinés se sont également effondrés en jouant, tandis qu'un ancien footballeur uruguayen est décédé d'un arrêt cardiaque peu de temps après la vaccination à l'âge de 48 ans, tout comme, apparemment, plusieurs athlètes adolescents aux États-Unis. Le CDC étatsunien a récemment confirmé que les vaccins à ARNm contre le covid augmentent le risque d'inflammation du muscle cardiaque, en particulier chez les jeunes hommes.

La vaccination à grande échelle des personnes à faible risque de covid sévère n'était peut-être pas une bonne idée.

Voir aussi : Événements indésirables du vaccin anti-Covid (SPR) et Blessures du vaccin contre la Covid (18+)



Post-scriptum

Il a parfois été avancé que la vaccination contre la covid peut prévenir la « covid de longue durée» ou le syndrome inflammatoire multisystémique (MIS) chez les enfants et les jeunes adultes ; cependant, de nouveaux rapports en provenance d'Israël et des États-Unis indiquent qu'au contraire, les vaccins contre la covid peuvent eux-mêmes provoquer un MIS ainsi que des conditions du type de la « covid de longue durée» qui durent souvent des mois, voire plus.