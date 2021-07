Biden ment à une réunion publique en déclarant "vous n'aurez pas la COVID si vous êtes vaccinés" (Daily Mail)

'Les experts disent que nous savons que ce virus est, en fait, euh, euh, il va être, ou excusez-moi' : Biden perd son latin sur les vaccins, répond de façonn erronnée sur son travail de politique étrangère et déclare faussement à une réunion publique que vous n'aurez pas la COVID si vous êtes vaccinés.

Article originel : 'The experts say we know that this virus is, in fact, uh, um, uh, it's going to be, or excuse me': Biden loses his thoughts on vaccines, flubs answer on his foreign policy work and falsely tells town hall you WON'T get COVID if you have the shot

Daily Mail