France. Blanquer invente l'école à 2 vitesses. En cas de contage Covid dans une classe, les adolescents non vaccinés de la classe ne pourront plus suivre les cours en présentiel

Bien que Blanquer se défend de toute discrimination, cela y ressemble furieusement. Il vient de prendre la décision avec l'aval de l'exécutif d'interdire aux adolescents non vaccinés, les cours en cas de contage positif dans la classe.

"À un mois de la rentrée scolaire, le protocole sanitaire se précise. Pour les élèves de primaire, la règle est toujours la même : la classe fermera dès le premier élève malade du Covid-19. Mais au collège et au lycée, lorsqu'un cas de coronavirus sera détecté dans une classe, les vaccinés continueront leurs cours en présentiel, et les autres seront tenus d'y assister à distance." (Jt France 2 28.07.21).



Inutile de dire que les enseignants ne pourront pas assurer aisément à la fois un enseignement en présentiel et à distance. Les non vaccinés risquent d'être sacrifiés sur l'autel de la dictature sanitaire en marche !





Et le ministre de l'éducation national ne se cache pas non plus qu'il s'agit aussi d'une mesure incitative à la vaccination des 12-17 ans. Mais jusqu'où vont-ils aller dans l'apartheid sanitaire alors que l'on sait que le ratio bénéfice/risque pour les vaccins contre la Covid chez les enfants et les adolescents n'est pas favorable.

- La campagne de vaccination a laissé le public sans aucune protection (Conservative Woman)





