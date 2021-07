Chez les enfants, le risque de décès ou de maladie grave lié à la COVID-19 demeure extrêmement faible, selon de nouvelles études. Risque de décès de 0.005% (Wall Street Journal)

Chez les enfants, le risque de décès ou de maladie grave lié à la COVID-19 demeure extrêmement faible, selon de nouvelles études

Article originel : In Children, Risk of COVID-19 Death or Serious Illness Remains Extremely Low, New Studies Find

Wall Street Journal



Les enfants courent un risque extrêmement faible de mourir de la COVID-19, selon certaines des études les plus complètes à ce jour, qui indiquent que la menace pourrait être encore plus faible qu’on ne le pensait auparavant.

Quelque 99,995% des 46982 enfants en Angleterre qui ont été infectés au cours de l’année examinée par les chercheurs ont survécu, a révélé une étude.

En fait, il y a eu moins de décès chez les enfants à cause du virus que ce que l’on soupçonnait au départ. Parmi les 61 décès d’enfants liés à un test positif de dépistage de la COVID-19 en Angleterre, 25 ont en fait été causés par la maladie, selon l’étude...

