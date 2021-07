Comme en France, les passeports sanitaires britanniques vont pousser les jeunes à se faire vacciner. Selon The Telegraph, les passeports vaccinaux vont inciter les jeunes à se faire vacciner contre la COVID-19 ». Tous ceux qui voudront se rendre dans une boîte de nuit à partir de la fin de septembre devront prouver qu’ils ont reçu deux doses du vaccin expérimental à base de matériel génétique.

Source :

- The Telegraph Vaccine passports to push young into getting Covid vaccinations