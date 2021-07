Comment l’armée israélienne est devenue le bras droit des colons en Cisjordanie (OLJ)

Un rapport publié le 21 juillet par l’ONG israélienne Breaking the Silence éclaire quant à la nature des liens qu’entretiennent colons et soldats en Cisjordanie, à travers le témoignage de 36 anciens combattants.

C’est une réalité familière pour beaucoup de Palestiniens, mais qui passe parfois inaperçue. En Cisjordanie, les Palestiniens subissent depuis plusieurs décennies une domination à deux têtes. La première, officielle, a les traits traditionnels d’une occupation militaire. La seconde, illégale, quoique parrainée par les autorités israéliennes, a tout d’un projet idéologique qui se place au-dessus des lois. Mais malgré l’impression d’une séparation étanche, l’armée israélienne occupant la Cisjordanie et les quelque 650 000 colons qui y sont implantés opèrent main dans la main : ils sont les poumons gauche et droit d’un même système d’occupation qui ne saurait survivre sans ses deux composantes, civile et militaire.

...

Lire la suite