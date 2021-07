Contestons l'autorisation temporaire des vaccins contre la Covid-19 pour les enfants (CrowdJustice.com)

Contestation de l'autorisation temporaire des vaccins contre la Covid-19 pour les enfants

Article originel : Challenge temporary authorisation of Covid-19 vaccines for children

CrowdJustice.com

L'Assemblée Covid19 représente un certain nombre de parents inquiets, notamment des médecins et des avocats, qui craignent que des principes éthiques établis de longue date soient mis de côté et que les enfants en paient le prix.

Quel est l'enjeu ? Au nom de nombreux parents extrêmement inquiets, l'Assemblée Covid19 a engagé une action en justice pour contester la décision de la Medicine and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) d'approuver le vaccin Pfizer/BioNtech pour les 12-15 ans.



Si nous réussissons, nous pensons que nous aurons sauvé la santé et la vie de nombreux enfants et le cœur brisé de leurs familles.

Qui est impliqué ? L'Assemblée Covid19 est une organisation britannique à but non lucratif qui s'efforce de mettre fin à toutes les restrictions liées au coronavirus et d'empêcher qu'elles ne se reproduisent. Nous avons monté cette affaire pour aider un certain nombre de parents inquiets, déterminés à empêcher l'injection inutile des vaccins contre la Covid-19 à leurs enfants. Notre porte-parole, et l'une des forces motrices de l'affaire, est Bev Turner, présentatrice et mère de trois enfants, qui n'a cessé d'appeler à la prudence dans la vaccination des enfants avec ces nouveaux vaccins. Nous avons réuni un groupe d'experts, de médecins et de scientifiques de niveau international, dont le Dr Roger Hodkinson, pathologiste canadien de renom, MA, MB, FRCPC, FCAP, le spécialiste étatsunien des vaccins à ARNm, le Dr Robert Malone MD, MS, le Dr Tess Lawrie MBBCh DFSRH PhD, médecin et analyste en conception de recherche originaire d'Afrique du Sud et résidant au Royaume-Uni, le Dr Ros Jones MD FRCPCH, pédiatre britannique, et bien d'autres encore. Nous devons maintenant, sans tarder, financer les préparatifs d'une révision judiciaire de la décision de la MHRA. Il est indéniable que ce "vaccin" est nouveau et qu'il comporte des risques. Nous avons un dossier solide Nous disposons de preuves substantielles qui, nous en sommes convaincus, établissent clairement qu'il n'existe aucune justification légale, morale ou médicale pour que les enfants reçoivent ce traitement. Il est indiscutable que ce "vaccin" est nouveau et comporte des risques. Il n'a pas encore fait l'objet d'essais cliniques permettant de démontrer son efficacité au-delà de quelques mois et, par conséquent, il n'existe tout simplement pas de données de sécurité à long terme. Nous sommes fermement convaincus qu'il est contraire à l'éthique et inutile que ce traitement soit largement utilisé par les moins de 18 ans et des centaines de médecins et de scientifiques de haut niveau sont d'accord avec nous, dont plus de 60 ont signé une lettre ouverte adressée à la MHRA quelques semaines avant l'autorisation. Rien qu'aux États-Unis, plusieurs cas d'accidents graves et mortels chez des jeunes de moins de 18 ans, soupçonnés d'avoir été causés par le vaccin Pfizer, ont été signalés. En contestant l'autorisation d'utilisation chez les 12-15 ans, nous espérons éviter que des enfants ne souffrent inutilement. En cas de succès, nous pensons que nous aurons sauvé la santé et la vie de nombreux enfants et le cœur brisé de leurs familles.

Comment vous pouvez nous aider

Alors que beaucoup d'entre nous y travaillent depuis des mois, nous avons maintenant besoin de votre aide. En collaboration avec des avocats de Laworfiction et des juristes de renom, il y a une énorme quantité de travail à faire pour tout mettre en place et pour lancer les procédures légales qui doivent être faites le plus rapidement possible. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Ceux qui souhaitent imposer ce traitement à nos enfants disposent de ressources illimitées et nous pouvons nous attendre à ce qu'elles soient utilisées pour relever ce défi. Il est presque certain que son résultat fera l'objet d'un appel et que les frais de justice dans cette affaire atteindront facilement six chiffres, voire plus. Aidez-nous en faisant un don pour soutenir cette action et partagez les détails avec autant de personnes que possible - en particulier celles qui sont susceptibles de faire un don !

En faisant un don maintenant, vous pouvez jouer un rôle crucial dans le sauvetage de la vie d'enfants. Merci.