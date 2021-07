Contrairement aux autorités françaises, les autorités britanniques ne vaccineront que les enfants vulnérables selon The Telegraph

Contrairement à la France qui entend vacciner tous les enfants de plus de 12 ans dans un temps records, en mettant sur le passe sanitaire pour les enfants pour qu'ils puissent avoir une vie normale, les autorités britanniques, entendent vacciner uniquement les enfants vulnérables et à risque selon The Telegraph.



Selon les directives devant être publiées lundi, les vaccins contre la COVID-19 ne seront offerts qu’aux enfants âgés de 12 à 15 ans qui sont jugés vulnérables à la COVID-19 ou qui vivent avec des adultes immunodéprimés, selon le Sunday Telegraph.



Source :

- The Telegraph Children will only get Covid vaccines if vulnerable