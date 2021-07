Démystifier le mythe selon lequel la vaccination empêche la transmission (HART)

Démystifier le mythe selon lequel la vaccination empêche la transmission

Article originel : Busting the myth that vaccination prevents transmission

Health Advisory & Recovery Team, 29 juillet 2021





Les preuves du monde réel sont claires



Au milieu de l'année 2020, le gouvernement britannique a apparemment adopté une stratégie - sans tenir compte des dommages collatéraux considérables - visant à supprimer la propagation du SRAS-CoV-2 jusqu'à ce qu'un vaccin soit disponible.



Cette stratégie nécessitait de maintenir l'affirmation - contre toute évidence réelle - que les restrictions sans précédent imposées à notre vie quotidienne ont eu un effet significatif sur la propagation virale et les taux d'infection. Une affirmation qui ne tient pas la route lorsqu'elle est examinée à la lumière des taux de cas réels qui ont chuté depuis la levée des restrictions légales le 19 juillet, comme nous l'avons vu ici.



L'autre élément clé de ce discours est la sécurité et l'efficacité de la vaccination. Alors que les préoccupations en matière de sécurité se multiplient depuis un certain temps et qu'elles atteignent aujourd'hui le grand public, l'attention se tourne vers l'efficacité, notamment à la suite de nouvelles inquiétantes en provenance d'Israël, où même d'éminents défenseurs des vaccins et des prestataires de soins de santé reconnaissent que l'efficacité diminue considérablement, une vaccination effectuée en janvier offrant moins de protection qu'en avril/mai. Le Premier ministre, quant à lui, a déclaré que la protection contre le variant Delta était inférieure à ce que l'on espérait.



Les taux d'infection récents dans la population adulte entièrement vaccinée (20 ans et plus) semblent, d'après les données officielles (disponibles ici et ici), être à peu près les mêmes que les taux dans la population non vaccinée, ce qui implique - à première vue - une efficacité très faible, voire nulle, contre l'infection. Il est clair que la pensée générale en Israël est que ces vaccins ne sont plus la "solution miracle" qu'ils étaient censés être, et le pays discute de la nécessité de commander des rappels vaccinaux, une stratégie qui ne semble pas plus rationnelle que le programme de vaccination initial.

La principale défense contre un virus respiratoire se situe en effet au niveau des muqueuses des voies respiratoires, et la forte proportion de personnes présentant un certain degré d'immunité naturelle combat le SRAS-CoV-2 à ce niveau, l'empêchant de se répliquer de manière significative dans la circulation sanguine. Il n'est donc pas vraiment surprenant qu'un vaccin qui agit principalement sur le système circulatoire n'ait que peu d'effet sur l'arrêt de ce qui commence par une infection respiratoire. Si tel est le cas, il est illogique d'espérer une quelconque réduction de la transmission.

Pendant ce temps, aux Etats-Unis, le CDC, à l'inverse des recommandations antérieures triomphalement approuvées directement par le Président, recommande maintenant le port continu (et bien sûr entièrement non prouvé) d'un masque pour les personnes vaccinées, exprimant ainsi un manque de confiance évident dans les vaccins pour prévenir la transmission. Plus précisément, comme le rapporte le Washington Post :

"Ce qui a changé la donne pour l'agence, ce sont les données montrant que les personnes vaccinées infectées par le variant delta hautement infectieux ont la même charge virale que les personnes non vaccinées qui sont infectées."



USA Today avait précédemment rapporté que la NBC avait été informée par un responsable anonyme que les personnes vaccinées pouvaient en fait avoir une charge virale plus élevée, bien qu'elle ait ensuite abandonné cet aspect de l'histoire.

D'autre part, les CDC maintiennent apparemment l'affirmation trompeuse à couper le souffle - et totalement contradictoire - selon laquelle 99 % des cas concernent des personnes non vaccinées, une affirmation qui, comme l'a fait remarquer un épidémiologiste, ne pourrait être corroborée qu'en commençant un tel décompte des cas à partir de janvier, lorsque les cas étaient très élevés et avant que le déploiement de la vaccination ne commence sérieusement.



L'incapacité apparente de la vaccination à mettre fin à la pandémie comme le prétendent les autorités est également constatée dans d'autres pays ; Gibraltar, l'Ecosse, les Seychelles et l'Inde en sont plusieurs exemples. HART a toujours été préoccupé par le récit du "vaccin sauveur" et les appels à "croire" en la vaccination - lorsque des décisions de vie ou de mort sont prises, il est impératif de s'appuyer sur une base factuelle solide et de rejeter la science charlatanesque.

La question de savoir si le vaccin réduit ou non la gravité de la maladie reste ouverte, bien qu'Israël s'inquiète du fait que cela soit également en train de s'estomper. Si c'est là le seul avantage des vaccins qui a survécu au passage du scénario des essais cliniques au monde réel, toute discrimination ou coercition, sous quelque forme que ce soit, à l'encontre de ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner est totalement insoutenable.