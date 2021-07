Des anticorps anti-SRAS-CoV-2 ont été détectés en Italie avant l'épidémie reconnue en Chine (Sage Journal)

Détection inattendue d'anticorps anti-SRAS-CoV-2 pendant la période prépandémique en Itali Article originel : Unexpected detection of SARS-CoV-2 antibodies in the prepandemic period in Italy Par Giovanni Apolone, Emanuele Montomoli, Alessandro Manenti et al. Sage Journal, novembre 2020

Résumé :

Il n'existe pas de données robustes sur l'apparition réelle de l'infection par le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) et sa propagation en période prépandémique dans le monde entier. Nous avons étudié la présence d'anticorps spécifiques du domaine de liaison au récepteur (RBD) du SRAS-CoV-2 dans les échantillons sanguins de 959 personnes asymptomatiques inscrites à un essai prospectif de dépistage du cancer du poumon entre septembre 2019 et mars 2020 afin de suivre la date d'apparition, la fréquence et les variations temporelles et géographiques dans les régions italiennes. Des anticorps spécifiques du SRAS-CoV-2 RBD ont été détectés chez 111 des 959 individus (11,6 %), à partir de septembre 2019 (14 %), avec un cluster de cas positifs (>30 %) dans la deuxième semaine de février 2020 et le nombre le plus élevé (53,2 %) en Lombardie. Cette étude montre une circulation inattendue très précoce du SRAS-CoV-2 chez des personnes asymptomatiques en Italie, plusieurs mois avant l'identification du premier patient, et clarifie le début et la propagation de la pandémie de coronavirus 2019 (COVID-19). La découverte d'anticorps anti-SRAS-CoV-2 chez des personnes asymptomatiques avant l'épidémie de COVID-19 en Italie pourrait remodeler l'histoire de la pandémie...

