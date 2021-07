Des civils syriens sont attaqués par des terroristes utilisant des armes étatsuniennes (Off Guardian)

Des civils syriens sont attaqués par des terroristes utilisant des armes étatsuniennes

Par Vanessa Beeley à Idlib

Off Guardian

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a célébré le 10 juillet le prolongement d’un poste frontalier « humanitaire » à Bab Al Hawa, en tant que « bouée de sauvetage pour des millions de personnes » – de nombreux Syriens préfèrent le qualifier de « bouée de sauvetage » pour Al-Qaïda. Le 15 juillet, j’ai visité Jurin, un village au nord de la province de Hama et à seulement 5 km des lignes de front alliées syriennes avec les groupes armés dominés par Al-Qaïda contrôlant Idlib, au nord-ouest de la Syrie.

Nous sommes arrivés vers 9 heures du matin au bruit des tirs de mortiers et de roquettes de la montagne Jabal az Zawiya qui est sous le contrôle des groupes armés soutenus par la Turquie. Jurin est dans les plaines d’Al Ghab au pied de deux chaînes de montagnes et est une cible facile pour les positions terroristes élevées, occupant Jabal az Zawiya. Le 20 juin, une enfant de trois ans, Massa Akram Saleh, a été assassinée par des groupes armés qui ciblaient son domicile familial, blessant son père et son frère, Akram Saleh, âgé de cinq ans, dont le corps a été lacéré par des blessures causées par des éclats d’obus. Massa a été transportée d’urgence à l’hôpital Al Sqeilbiyyeh, un voyage d’une heure, mais est décédée plus tard. Son frère et son père reçoivent toujours des traitements. Le grand-père de Massa m’a dit :

Si cela avait été un enfant des militants, l’ONU en aurait fait toute une histoire. Des centaines d’enfants sont morts dans notre région, mais c’est comme si personne n’était mort. » Le grand-père décrit un déluge quotidien d’attaques des groupes armés turcs, ciblant le triangle de Jurin, Al Safafeh et Zkereh. Il supplie les forces syriennes de pousser les militants au moins jusqu’à l’autoroute M4 et de les éloigner de la région, pour mettre fin à l’agression incessante. Il s’agit d’une agression qui, apparemment, ne mérite pas d’être mentionnée dans les rapports de l’ONU sur l’activité « humanitaire » transfrontalière. Il remercie l’Armée arabe syrienne de tout ce qu’elle peut faire pour tenir les groupes extrémistes à distance.

Une mère avec son bébé et la grand-mère du martyr de trois ans, Massa Saleh à Jurin. Photo : Vanessa Beeley

Pendant que le grand-père me parle, une mère qui porte un bébé, qui serre ses enfants dans ses bras, se recroqueville et pleure en arrière-plan alors que les obus continuent de tomber. À côté d’elle se trouve la grand-mère de Massa qui ne peut pas bouger sans son déambulateur. Un obus avait frappé le mur extérieur de la maison juste avant que nous arrivions, un autre avait fait sauter un cratère de deux mètres dans le jardin derrière la maison familiale étendue. Un troisième a explosé à cinq mètres de l’endroit où je me trouvais pendant que j’interviewais un deuxième membre de la famille, Ghaith Ghazi Saleh. Il m’a dit :

A gauche la roquette qui a visé la maison Saleh le 15/7/2021 et à droite les débris de la frappe dans le couloir. Photo : Vanessa Beeley

"Nous sommes pris pour cible quotidiennement avec des obus de la montagne Az Zawiya. Au cours des deux ou trois dernières années, nous avons vu des convois turcs arriver dans la région à pas plus de 2km de nos terres agricoles, ils nous empêchent de cultiver nos terres agricoles [.. ] l’artillerie qui nous bombarde est turque. Les coordonnées sont fournies par les terroristes. » Saleh m’a informé que les groupes armés ciblent les écoles, les zones résidentielles et les infrastructures civiles. Ils ont même visé un cortège funèbre et une collecte de condoléances il y a deux ans, selon Saleh. Il décrit la destruction de la terre par les groupes armés turcs. Saleh parle de l’intensification de l’agression militante pour cibler les couloirs humanitaires russes/syriens qui sont un effort pour permettre aux civils syriens d’échapper en toute sécurité à l’occupation armée du nord-ouest de la Syrie.https://syriainbrief.wordpress.com/2018/01/02/the-cias-tow-program-a-list-of-rebel-groups-involved/

C’est quelque chose dont j’ai déjà été témoin à Alep et dans la Ghouta orientale lorsque des civils ont tenté de fuir vers les points de collecte humanitaire de l’Armée arabe syrienne, ils ont été cruellement bombardés ou abattus par les groupes extrémistes d’occupation, furieux que leurs boucliers humains leur échappent.

Armes fabriquées par les États-Unis aux mains des affiliés d’Al-Qaïda Ce n’est un secret pour personne que l’opération Timber Sycamore de la CIA a fourni des armes fabriquées par les États-Unis à des groupes extrémistes « modérés » qui se sont mystérieusement retrouvés entre les mains de groupes terroristes comme l’État islamique et Al-Qaïda.

Des armes qui incluaient les missiles antichar TOW, largement utilisés par les groupes armés d’Idlib contre des cibles civiles, un crime de guerre indéniable selon la journaliste d’investigation Dilyana Gaytandzhieva, spécialisée dans la découverte du commerce illégal d’armes en Syrie. Dans la dernière enquête de Gaytandzhieva, elle révèle que le Pentagone « achète pour 2,8 milliards de dollars d’armes pour des zones de conflit dans le monde entier. La plupart des armes sont destinées à la Syrie. » Les vidéos et images publiées par les groupes armés montrent clairement que Hayat Tahrir As Sham (HTS), une branche d’Al-Qaïda, a reçu des missiles TOW étatsuniens à Idlib.

Unexploded #US TOW rocket in #Jurin #Idlib borders today. "Humanitarian aid" enables the supply of these weapons to #AlQaeda to kill #Syrian civilians. When the #UN sheds crocodile tears for "humanitarian" crisis, it is enabling US regime sanctioned terrorism. @dgaytandzhieva pic.twitter.com/5Oliw8g7oj — vanessa beeley (@VanessaBeeley) July 15, 2021

Lors de ma visite à Jurin, on m’a montré un certain nombre d’armes qui avaient été utilisées contre des infrastructures civiles et des zones résidentielles. Ils comprenaient un obus d’artillerie de 155mm de l’armée turque et un missile TOW d’origine étatsunienne non explosé. Selon les habitants, la Turquie fournit aux groupes armés des missiles incendiaires qui sont utilisés pour incendier les terres agricoles et les cultures agricoles, encore une tactique familière pour affamer les civils et les forcer à quitter leurs terres. On m’a montré des champs noircis et brûlés comme preuve de cette pratique barbare.

La politique de la terre brûlée à Jurin, en Turquie et des groupes terroristes ont délibérément brûlé des cultures et des terres agricoles. Photo : Vanessa Beeley

Cela doit soulever la question : comment ces armes entrent-elles dans Idlib? La journaliste de presse Serena Shim a révélé en 2013 que des camions d’aide « humanitaire » du Programme alimentaire mondial (PAM) étaient utilisés pour faire passer des terroristes et des armes de l’Etat islamique en Syrie via les postes frontaliers turcs. Peu après que Shim ait signalé cette activité infâme, elle est morte dans un accident de voiture suspect après avoir été menacée par les autorités turques. Prix Nobel de la paix 2020, le PAM est toujours présent et impliqué à Bab Al Hawa.

En 2021, les postes frontaliers officiels ont été réduits à un, Bab Al Hawa. Une déclaration du représentant russe de l’ONU nous informe que : "L’ONU n’est toujours pas présente dans la zone de désescalade d’Idlib, qui est contrôlée par des terroristes et des combattants internationaux. Ce n’est un secret pour personne que les groupes terroristes contrôlent certaines zones de la zone de désescalade et utilisent l’aide humanitaire des Nations Unies comme outil pour exercer des pressions sur la population civile et tirer ouvertement profit de ces livraisons. »

Pour voir la vidéo cliquez ici Qui contrôle Bab Al Hawa ? Selon un article d’Al Monitor publié en mai 2020, HTS saisit au moins 10 % de l’aide « humanitaire » entrant dans Bab Al Hawa. Le groupe HTS bénéficie du commerce illicite d’équipements et d’aides fournis par l’ONU et ont le monopole du traitement du pétrole volé par la Coalition étatsunienne et ses supplétifs dans le Nord-Est occupé de la Syrie via leur lucrative opération WATAD. On estime que les seigneurs de guerre de HTS tirent 130 millions de dollars par mois de ce commerce criminel de ressources syriennes et de l’« aide » des Nations Unies, tout en imposant de lourdes taxes et des « droits de douane » aux civils pour compléter leur aide étrangère qui diminue. L’analyste syrien, Ibrahim Mohammad, a souligné un rapport publié en mai 2020 dans Amjad Media, un média connu du Front Nesra (Al-Qaïda) qui a révélé la création d’une « salle d’opérations unifiée » militaire à Bab Al-Hawa, qui comprenait des officiers militaires turcs et des combattants du HTS. Autrement dit, un commandement central d’Al-Qaïda appuyé par un État membre de l’OTAN, la Turquie.

D’autres articles récents soulignant le véritable objectif de la détermination de la Coalition américaine à maintenir Bab Al Hawa peuvent être trouvés ici et ici.

La Turquie s'est intégrée à Idlib pour soutenir Al-Qaïda et cibler les civils syriens

Carte montrant la proximité de la base militaire turque de Quqfin à Jurin.

Il y a neuf mois, un convoi turc est entré à Quqfin à l’est de Jurin et a établi une base d’observation militaire. Selon le personnel militaire syrien à qui j’ai parlé à Jurin, cette base turque fournit une surveillance et des coordonnées pour le groupe HTS leur permettant de cibler non pas des installations militaires mais des infrastructures civiles, des écoles, des terres agricoles et des maisons. La Turquie autorise les crimes de guerre et les commet, selon les résidents syriens de Jurin.

La base militaire turque de Quqfin apporte la surveillance pour le groupe HTS/Al Qaïda. Photo : Les médias syriens à Jurin

Centrale de Zeyzoun, vol industriel d’infrastructures syriennes soutenu par la Turquie En mai 2020, l’ancien ambassadeur de la Syrie auprès de l’ONU, le Dr Bashar Al Jaafari, a détaillé le vol de la plus grande centrale électrique du nord-ouest de la Syrie, la centrale de Zeyzoun, commanditée par la Turquie. L’usine approvisionnait en électricité la région d’Al Ghab où se trouve Jurin, Hama, Lattaquié, Tartous (sur la côte) et Idlib. L’usine a été détruite par les groupes armés sous contrôle turc avant de piller les restes et de les transporter en Turquie via le terminal « humanitaire » de Bab Al Hawa. La région d’Al Ghab a donc connu des pannes d’électricité prolongées, exacerbées par l’occupation directe et indirecte des ressources pétrolières syriennes par les États-Unis dans le Nord-Est. La destruction des infrastructures civiles essentielles est, encore une fois, un crime de guerre.

Les supplétifs extrémistes des États membres de l’OTAN ont délibérément détruit et pillé l’infrastructure syrienne dans toutes les régions qu’ils ont occupées, ce n’est pas une coïncidence. En octobre 2015, la coalition étatsunienne a bombardé directement la centrale d’Alep, plongeant la région dans l’obscurité. Cette tactique sadique avait déjà été utilisée en Irak en 1991 et se poursuit aujourd’hui avec la destruction par l’Etat islamique de réseaux électriques et de centrales électriques – des actions menées par un groupe terroriste que les États-Unis ont habilité, équipé et formé malgré qu’il soit le faux prétexte pour l’empreinte militaire US/UK/UE au Moyen-Orient. C’est une partie importante de la guerre psychologique menée contre le peuple syrien pour le mettre au pas et le forcer à « changer de régime ».

Divers groupes ont occupé Zeyzoun depuis 2015 mais le chef de guerre dominant est toujours le groupe HTS ou Al Qaïda. Cependant, selon une source de terrain au moment du démantèlement et de la destruction, ce sont les membres salafistes du Parti islamique du Turkestan (TIP) qui ont apporté à Zeyzoun du matériel et de la machinerie d’ingénierie pour démembrer l’usine de ferraille. Ce même groupe avait été accusé de vol de transformateurs électriques et de cultures agricoles destinés à être échangés et à fournir des revenus, leur soutien financier s’étant largement tari. La centrale électrique comprenait trois générateurs de gaz d’une capacité de 128 mégawatts chacun, alimentés au gaz et au carburant. Voici une vidéo de la démolition finale de la centrale par le TIP :

Des terroristes de l’OTAN détruisent la centrale de Zeyzoun mai 2020 Mai 2020 : Selon une source de terrain, les djihadistes du Parti islamique du Turkestan (TIP) ont apporté des machines et du matériel d’ingénierie ce matin

Combinées à l’occupation illégale des ressources en carburant par la Coalition étatsunienne, les dommages subis par les secteurs de l’électricité et de l’énergie en Syrie et les sanctions ont eu un impact dévastateur sur la capacité de l’État syrien à fournir de l’électricité et de l’électricité aux civils. Il s’agit d’une politique délibérée de l’alliance États-Unis/Royaume-Uni visant à punir collectivement le peuple syrien et à le contraindre à s’opposer au gouvernement et au président syriens. La destruction de Zayzoun à elle seule nécessitera environ 450 millions de dollars pour être restaurée.

Pourquoi la Russie a-t-elle approuvé la prolongation de six mois du terminal de Bab Al Hawa? La Russie et la Syrie se sont historiquement opposées aux « flux d’aide » de l’ONU via la Turquie pour des raisons qui deviennent évidentes lorsqu’on considère les avantages pour Al-Qaïda. Beaucoup ont été surpris que la Russie ait finalement approuvé la prolongation de 6 mois. Cependant, il y a une promesse « de fond » Le rapport de l’UNSG sur la transparence du Mécanisme transfrontalier sera une source de préoccupation pour la coalition étatsunienne et la Turquie, car la Russie recueillera vraisemblablement des preuves pour prouver qu’une grande partie de l’aide est destinée à Al-Qaïda et pour soutenir la guerre contre le gouvernement syrien.

Je crois que la Russie a pris cette décision pour éviter les accusations étatsuniennes de belligérance après la rencontre Biden-Poutine à Genève tout en espérant que le parrainage terroriste par les États membres de l’OTAN soit pleinement exposé et que les personnes impliquées soient tenues responsables des crimes de guerre qui en résultent. Cependant, de nombreux Syriens, y compris ceux qui subissent des attaques quotidiennes à Jurin et dans les autres villages de première ligne, considéreront cette décision comme politique et aura de graves conséquences pour leurs communautés. C’est un autre exemple de la façon dont cette guerre soutenue et fomentée à l’extérieur a eu des répercussions terribles sur le peuple syrien, ne laissant personne ne pas être touchée par la tragédie et la perte.

Bab Al Hawa n’est pas une bouée de sauvetage pour les civils syriens de Jurin Une chose ressort clairement de ma récente visite sur les lignes de front d’Idlib : le poste frontalier de Bab Al Hawa n’est pas la ligne de vie « humanitaire » telle que décrite par les représentants des États-Unis, du Royaume-Uni et des responsables de l’ONU. Pour ces civils, elle représente la menace perpétuelle de mort ou de blessure, la destruction de leur gagne-pain et une vie de privation, d’effusion de sang et de peur.

Les médias occidentaux amplifient encore les prétendus « crimes de guerre » des forces russes et sryiennes qui luttent pour libérer le territoire syrien des griffes de groupes terroristes qui massacreraient les habitants de Jurin en un instant s’ils pouvaient percer les défenses syriennes et russes. Deux jours après ma visite, dans la nuit du 17 juillet, onze civils ont été blessés par des bombardements du groupe HTS, dont un enfant. C’est la réalité de cette guerre, jamais explorée par les médias alignés sur l’OTAN et les agences « humanitaires » qui ne cherchent qu’à diaboliser le gouvernement syrien et à « faire disparaître » ces Syriens gênants qui exposent le vide moral de leurs récits sur la Syrie.

