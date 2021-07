[Vidéo] Des manifestants descendent dans les rues de la capitale slovaque, bloquant les routes pour protester contre la loi sur la vaccination Covid (RT)

Des manifestants descendent dans les rues de la capitale slovaque, bloquant les routes pour protester contre la loi sur la vaccination Covid Article originel : Demonstrators take to streets of Slovakia's capital, blocking roads to protest against Covid vaccination law RT

Des centaines de personnes ont afflué dans les rues de Bratislava et ont bloqué la circulation dans la capitale, pour protester contre une loi récemment adoptée qui accorde aux personnes entièrement vaccinées contre le coronavirus un accès plus facile aux lieux publics que les citoyens non vaccinés.

Les manifestants ont afflué en masse à Bratislava jeudi, bloquant les routes principales et le palais présidentiel pour manifester leur opposition à la récente loi sur la vaccination contre le coronavirus. Plusieurs manifestants ont demandé au gouvernement et au président de rendre le pouvoir au "peuple", tandis que d'autres ont averti que la loi créait une société à deux vitesses entre les personnes non vaccinées et celles qui sont totalement inoculées...

