Des responsables d'université s'insurgent contre le projet d'obliger les étudiants à subir une double vaccination contre la Covid (The Telegraph)

Des responsables d'université s'insurgent contre le projet d'obliger les étudiants à subir une double vaccination

Par Camilla Turner

The Telegraph

Cette mesure constitue une "terrible atteinte à la liberté individuelle" et serait contraire au droit des contrats, avertissent les recteurs.



Des responsables d'universités ont réagi au projet d'obliger les étudiants à se faire vacciner deux fois avant d'assister aux cours.

Cette mesure constitue une "terrible atteinte à la liberté individuelle" et serait contraire au droit des contrats, ont averti les recteurs.

Leur intervention intervient alors que le gouvernement envisage de rendre obligatoire la vaccination complète des étudiants pour pouvoir assister aux cours ou séjourner en résidence universitaire.

Boris Johnson aurait été "furieux" de la relative faiblesse du taux de vaccination chez les jeunes et serait déterminé à faire pression.

Mais la suggestion d'instaurer des passeports vaccinaux pour les conférences a suscité la colère de recteurs, qui ont remis en question la légalité d'une telle mesure.

"Je déteste totalement cette idée", a déclaré le professeur James Tooley, recteur de l'université de Buckingham. "Je trouve l'idée totalement odieuse - c'est une terrible atteinte à la liberté individuelle. C'est un pas de trop à mon avis. J'imagine qu'il y aura des contestations juridiques"...



