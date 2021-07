Des Universitaires danois demandent dans le BMJ à ne pas vacciner les enfants pour favoriser leur immunité naturelle contribuant à l'immunité collective et pour leur éviter les effets secondaires graves et fréquents du vaccin anti-Covid

Faut-il retarder la vaccination contre la Covid-19 chez les enfants ? Article originel : Should we delay covid-19 vaccination in children? Par Christine S. Benn et Peter Aaby Bandim Health Project, Department of Clinical Research, University of Southern Denmark Studiestræde 6, 1455 Copenhagen K, Denmark @StabellBenn British Medical Journal, 18.07.21

Lettre à l'éditeur.

Réponse rapide: La COVID-19 devrait-elle être une maladie vaccinale ou une maladie infantile?

Dans la discussion sur la vaccination des enfants contre la COVID-19, plusieurs aspects semblent manquer.

Premièrement, la vaccination des enfants est fondée sur un petit essai de phase 3 parrainé par Pfizer chez 2260 adolescents randomisés à partir du vaccin BNT162b2 contre la COVID-19 ou à la solution saline. Le document qui en résulte conclut que le vaccin « avait un profil d’innocuité favorable »(1). Toutefois, selon les données présentées dans le tableau supplémentaire 2, dans le groupe d’âge de 12 à 15 ans, 7/1131 personnes vaccinées par rapport à 2/1129 personnes non vaccinées présentaient un événement indésirable grave (1), c.-à-d. un risque trois fois plus élevé. Dans le groupe d’âge 16-25 ans présenté dans le même document, 9/536 personnes vaccinées par rapport à 3/561 personnes non vaccinées avaient un effet indésirable grave (1), c.-à-d. un risque trois fois plus élevé. Les résultats combinés indiquent une augmentation de 3,28 (intervalle de confiance à 95 %, de 1,21 à 8,94) du risque d’événements indésirables graves chez les adolescents/jeunes adultes vaccinés (2). En chiffres absolus, 1 des 100 vaccinés a connu un événement grave, comparativement à 3 des 1000 non vaccinés. Les données n’ont pas été présentées par sexe.



Un vaccin protecteur peut avoir des effets négatifs non spécifiques et différenciés selon le sexe sur la santé globale (3). Par exemple, un vaccin protecteur contre la rougeole a dû être retiré après avoir été associé à un taux de mortalité toutes causes deux fois plus élevé chez les femmes (4). Un vaccin antipaludique partiellement protecteur a récemment été associé à une mortalité féminine deux fois plus élevée (5). Ces observations épidémiologiques indiquent que, bien que les vaccins protègent contre la maladie ciblée, ils augmentent la sensibilité à d’autres maladies. En d’autres termes, la protection spécifique est venue au prix d’une sensibilité accrue à d’autres maladies. Ce phénomène épidémiologique d’effets négatifs non spécifiques a été lié à la tolérance immunitaire innée (3, 6). Bien que le nombre de participants ait été faible, la seule étude jusqu’à maintenant portant sur le vaccin BNT162b2 contre la COVID-19 indique que ce vaccin induit une tolérance immunitaire innée aux ligands bactériens et viraux (7). Ainsi, la protection contre la COVID-19 pourrait se faire au prix d’un risque accru d’autres infections.

D’autres vaccins pandémiques ont par la suite causé des effets secondaires rares mais graves, comme le syndrome de Guillain-Barré chez les personnes vaccinées contre la grippe en 1976 et la narcolepsie liée à une marque de vaccin contre la grippe porcine en 2009(8). Aucun des essais de phase 3 portant sur les vaccins contre la COVID-19 n’a été conçu pour étudier les effets différentiels non spécifiques selon le sexe ou les effets secondaires rares mais graves à long terme (8).

Étant donné le faible risque de COVID-19 grave chez les enfants auparavant en bonne santé - aucun dans l’essai de phase 3 parrainé par Pfizer (1) - il n’est pas clair que les bienfaits du vaccin l’emportent sur les dommages chez les enfants en bonne santé.

Deuxièmement, les arguments pour vacciner les enfants incluent que l’infection chez les enfants pourrait conduire à des variants plus dangereux. Les variants préoccupants sont généralement le résultat d’infections persistantes chez les personnes immunodéprimées qui peuvent causer la mutation du virus plus fréquemment parce que le système immunitaire de la personne ne peut pas éliminer le virus aussi rapidement que le système immunitaire d’une personne en bonne santé (9). Il est peu probable que des enfants en bonne santé, qui ont généralement des infections très légères/de courte durée, donnent lieu à des variants préoccupants. Il convient de souligner que les personnes qui ont été infectées par la COVID-19 auront probablement une grande résistance, et contribuera donc de façon importante à l’immunité collective.



Cela nous amène au troisième point : La COVID-19 devrait-elle être une maladie vaccinale ou une maladie infantile? Il y a eu étonnamment peu de discussions sur l’avenir de la COVID-19. Beaucoup de gens semblent présumer que la COVID-19 deviendra une maladie pour laquelle nous vaccinerons toute la population, peut-être une fois par année ou tous les deux ans. Cela sera coûteux - et potentiellement nocif, si les vaccinations (répétées) ont des effets négatifs. Nous ne pensons pas non plus que la vaccination de l’ensemble de la population soit nécessaire; en fait, elle pourrait être contre-productive pour la société.

Les coronavirus humains endémiques connus (HCoV) infectent la plupart des personnes avant l’âge de 15 ans; par la suite, les personnes peuvent être réinfectées, mais comme le démontre l’absence de réponses aux IgM, la réponse est une réponse de rappel (11). Ces HoCV causent rarement des maladies graves jusqu’à l’âge de l’immunosénescence et nous n’envisagerions jamais de vacciner contre les HoCV au niveau de la population, même s’il existait des vaccins.