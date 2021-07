Du sang sur les mains" : Le Royaume-Uni en colère contre les dirigeants de l'UE qui ont critiqué le vaccin Covid d'AstraZeneca "par dépit à cause du Brexit", après qu'une étude ait révélé qu'il présentait le même risque de formation de caillots sanguins que le vaccin Pfizer.

Daily Mail



Note de SLT : C'est ce que nous écrivons depuis mars 2021 (cf. références de bas de page). Quant à la compétition entre les Big Pharma, elle n'est guère étonnante et peut aller très loin. Pfizer par ses stratégies de marketing semble l'avoir emporté et aussi sur le plan financier puisqu'ils ont augmenté le prix de leur vaccin de 12 euros à 20 euros et remporte des dizaines de milliards d'euros. Tous les coups sont permis ? Cela dit, le risque de thromboses post vaccinales n'est pas à minorer quand des autorités sanitaires ont décidé de vacciner toute la population et pas seulement celle à risque. L'avenir dira qui a vraiment "du sang sur les mains".



Selon une étude, le taux de caillots sanguins est plus élevé chez les personnes ayant reçu le vaccin Pfizer.

Mais le risque de caillots est huit fois plus élevé si vous avez la Covid.

Les responsables britanniques affirment que les dirigeants européens qui ont critiqué le vaccin d'Oxford ont "du sang sur les mains"...

