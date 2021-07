En Ecosse, les vaccins ne protègent pas les personnes de plus de 60 ans contre une hospitalisation due à la COVID-19 (Daily Sceptics)

En Ecosse, les vaccins ne protègent pas les personnes de plus de 60 ans contre une hospitalisation due à la COVID-19 Article originel : Vaccines Not Protecting Over-60s in Scotland From Being Hospitalised with COVID-19 Par Toby Young Daily Sceptics, 21.07.21

Un lecteur (économiste universitaire) a analysé les données écossaises sur la COVID-19 et en est arrivé à une conclusion déprimante : La vaccination contre la COVID-19 semble offrir aux plus de 60 ans peu de protection contre les formes graves.



Comme je n’étais pas occupé aujourd’hui, j’ai décidé de recueillir toutes les données écossaises et de faire un peu d’exploitation minière. Bon nombre des ensembles de données ne sont pas correctement organisés et sont téléchargés à partir de parties distinctes du site Web du gouvernement, alors je me demandais s’il manquait quelque chose.

Et voilà, c'était là – quelque chose de grand. La raison pour laquelle il a été difficile de le retracer est que le gouvernement ne publie pas de résultats positifs selon l’âge. C’est un problème parce que les tests en Écosse – et partout au Royaume-Uni – sont beaucoup plus élevés cet été qu’ils ne l’étaient l’an dernier. Les tests de flux latéraux sont partout maintenant et les gens téléchargent leurs résultats dans l’application du gouvernement. Seuls les névrosés le faisaient l’an dernier, mais maintenant tout le monde le fait.

D’accord, j’ai donc réussi à établir un taux de test positif pour les plus de 60 ans. Cela peut ensuite être comparé aux hospitalisations. Si les hospitalisations sont faibles par rapport au taux de tests positifs chez les personnes de plus de 60 ans, nous pouvons être certains que les vaccins protègent ce groupe. Cela signifie que même si elles semblent presque inutiles pour prévenir la croissance des cas, elles seraient au moins une prévention contre les cas graves du virus.

Mais comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus, il n’y a aucune preuve que les hospitalisations sont plus faibles pour les plus de 60 ans qui sont testés positifs et donc aucune preuve que les vaccins protègent les plus de 60 ans contre les formes graves.