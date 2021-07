Enseigner la liberté aux enfants (The Corbett Report)

On me demande souvent s’il existe de bonnes ressources pour initier les enfants aux idées de liberté, d’économie, d’autogestion et d’autres sujets importants.

Une série de livres que j’ai commencé à lire avec mes propres enfants et que je peux recommander est The Tuttle Twins. Cette série de livres raconte les aventures d’un couple de jumeaux intellectuellement précoces qui apprennent d’importants concepts philosophiques et économiques.

Aujourd’hui, nous discutons avec l’auteur de la série, Connor Boyack, des livres, de la façon dont ils peuvent vous aider à ouvrir des conversations importantes avec vos enfants et de ce qui attend les jumeaux Tuttle à l’avenir.