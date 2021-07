Est-il temps d'assumer que la recherche médicale est frauduleuse jusqu'à preuve du contraire ? (BMJ)

Est-il temps d'assumer que la recherche médicale est frauduleuse jusqu'à preuve du contraire ? Article originel : Time to assume that health research is fraudulent until proven otherwise? Par Richard Smith, ancien rédacteur en chef du BMJ British Medical Journal , 5.07.21

La recherche en santé repose sur la confiance. Les professionnels de la santé et les rédacteurs de revues qui lisent les résultats d’un essai clinique supposent que l’essai a eu lieu et que les résultats ont été communiqués honnêtement. Mais environ 20% du temps, a déclaré Ben Mol, professeur d’obstétrique et de gynécologie à Monash Health, ils auraient tort. Comme je suis préoccupé par la fraude en matière de recherche depuis 40 ans, je n’ai pas été aussi surpris que beaucoup le seraient par ce chiffre, mais cela m’a amené à penser que le moment est peut-être venu d’arrêter de supposer que la recherche a réellement eu lieu et qu’elle est honnêtement rapportée, et présumez que la recherche est frauduleuse jusqu’à ce qu’il y ait des preuves à l’appui qu’elle s’est produite et qu’elle a été déclarée honnêtement. La Collaboration Cochrane, qui fournit des « renseignements fiables », a maintenant fait un pas dans cette direction.

Comme il l’a décrit dans un webinaire la semaine dernière, Ian Roberts, professeur d’épidémiologie à la London School of Hygiene & Tropical Medicine, a commencé à avoir des doutes quant à l’honnêteté des articles sur des essais après qu’un collègue ait demandé s’il savait que son examen systématique montrant que le mannitol avait réduit de moitié la mort causée par un traumatisme crânien était fondé sur des essais qui n’avaient jamais eu lieu. Il ne l’a pas fait, mais il a commencé à enquêter sur les essais et a confirmé qu’ils n’avaient jamais eu lieu. Ils avaient tous un auteur principal qui prétendait venir d’une institution qui n’existait pas et qui s’est suicidé quelques années plus tard. Les essais ont tous été publiés dans de prestigieuses revues de neurochirurgie et ont eu de multiples co-auteurs. Aucun des coauteurs n’avait contribué aux essais, et certains ne savaient pas qu’ils étaient coauteurs avant la fin des essais...

