France. La CNIL autorise l'Assurance maladie à transmettre aux médecins la liste de leurs patients non vaccinés pour qu'ils fassent pression sur eux

Depuis mercredi 7 juillet, chaque médecin généraliste peut demander à l'Assurance maladie la liste des patients non-vaccinés contre le Covid-19 dont il est le médecin référent. À partir de la fin du mois, cette liste sera actualisée toutes les 24 heures. Le docteur Richard Handschuh attendait cette liste depuis longtemps : "Avoir la liste des patients vaccinés va nous permettre de savoir qui parmi ces gens-là sont particulièrement vulnérables et qui il faut ramener le plus possible vers la protection par la vaccination".

Avis favorable de la CNIL sous trois conditions

Opposée sur le principe, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a pourtant donné un avis favorable, sous trois conditions : la liste ne peut être transmise que sur demande du médecin, qui devra la supprimer à la fin de la campagne de prévention, et il devra informer les patients de cette liste. "Un des principaux risques en cas de piratage, c'est la divulgation de noms ou d'identités, de savoir que vous n'avez pas été vacciné et faire l'objet de pression pour que vous vous fassiez vacciner", explique Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL.

Parmi Nos sources

CNAM (Caisse nationale d'assurance maladie)

Communiqué de presse CNIL