Indications selon lesquelles Stockholm a atteint une immunité collective, compte tenu des restrictions limitées, contre plusieurs variants du SRAS-CoV-2 (MedRxiv)

Indications selon lesquelles Stockholm a atteint une immunité collective, compte tenu des restrictions limitées, contre plusieurs variants du SRAS-CoV-2.

Article originel : Indications that Stockholm has reached herd immunity, given limited restrictions, against several variants of SARS-CoV-2

Par Marcus Carlsson et Cecilia Söderberg-Nauclé

MedRxiv, BMJ Yale

Preprint server for Health Science, 7.07.21