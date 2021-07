Jean Yves Le Drian sur un siège éjectable (Mondafrique)

D’après les sources de Mondafrique, l’actuel ministre français des Affaires Étrangères, jean Yves Le Drian, devrait céder sa place lors du remaniement ministériel que préparent actuellement Emmanuel Macron et Jean Castex et que leurs conseillers présentent comme des « ajustements nécessaires et limités ».

Alors que les rumeurs se multiplient dans le sérail politique sur le possible remaniement du gouvernement français, les actuels ministres des Armées et des Affaires Étrangères semblent particulièrement menacés. Le nom du maire de Toulon et proche de Renaud Muselier, Hubert Falco, une personnalité sans relief de la droite libérale, est parfois cité pour prendre la place de la transparente Florence Parly, sans bilan ni charisme. Histoire de conforter l’actuel chef de l’État face à un probable concurrent venu des « Républicains ».

Jean Yves Le Drian, l’ami encombrant

Quant à jean Yves Le Drian, son départ du Quai d’Orsay est donné comme probable.Ses relations avec le chef de l’état qui n’ont pas toujours été au beau fixe ont souffert des derniers rebondissement de la politique africaine. Le chef de la diplomatie française est devenu désormais un allié encombrant.

Si Jean Yves Le Drian fut un des rares fidèles de François Hollande à réussir son ralliement à Emmanuel Macron, ce fut pour une triple raison. Longtemps homme fort de la région Bretagne, l’élu breton apportait un capital électoral incontestable à la Macronie, qui hélas s’est réduit comme peau de chagrin. Deuxième atout, le ministre de la Défense de Hollande était un des rares responsables du quinquennat précédent à présenter un bilan jugé positif dans un domaine dit « régalien ». Or le bilan que Le Drian peut aujourd’hui dresser de son action aux Affaires Étrangères au Sahel, en Libye, au Liban ou encore face aux avancées de Vladimir Poutine en Afrique est tout sauf positif...

