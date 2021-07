Jusqu’à 40 % des patients hospitalisés atteints de la COVID-19 infectés par le variant delta pourraient avoir été admis pour une autre maladie, selon les chiffres officiels (Daily Mail)

Jusqu’à 40 % des patients hospitalisés atteints de la COVID-19 infectés par le variant delta pourraient avoir été admis pour une autre maladie, selon les chiffres officiels

Article originel : Up to 40% of 'Covid hospital patients' infected with Delta variant may have been admitted for a different illness, official figures suggest

Daily Mail





Au total, 1904 personnes en Angleterre avaient passé au moins une nuit à l’hôpital avec le virus mutant le 21 juin

Toutefois, 739 (39 %) sont peut-être allés à l’hôpital pour d’autres problèmes et ont obtenu un résultat positif aux tests de routine du NHS

Les experts ont déclaré que les résultats montrent qu’une partie des admissions déclarées par le gouvernement chaque jour seront des "cas fortuits"...

Lire la suite