L’Association danoise de football refuse de confirmer la non-vaccination de Christian Eriksen (Blauerbote.com)

L’Association danoise de football refuse de confirmer la non-vaccination de Christian Eriksen

Article originel : Danish Football Association refuses to confirm non-vaccination of Christian Eriksen

Blauerbote.com





Deux jours avant le match du Championnat d’Europe de football entre le Danemark et la Finlande, l’entraîneur de l’équipe nationale danoise avait annoncé dans les médias qu’il était très inquiet parce que l’UEFA n’avait pas fourni gratuitement des vaccins contre la COVID-19 pour les Championnats d’Europe et tous les joueurs des équipes participantes au Championnat d’Europe n’avaient pas été vaccinés. Cela donne l’impression que les joueurs danois, ou du moins une grande proportion d’entre eux, ont été vaccinés. Le capitaine de l’équipe nationale danoise, Christian Eriksen, s’est effondré sur le terrain lors du match entre le Danemark et la Finlande le 12 juin 2021.



En réponse à ma demande de presse sur les déclarations de l’entraîneur Hjulmand, l’Association danoise de football, ou plutôt le chef du service de presse, a aujourd’hui – avant la demi-finale du match entre l’Angleterre et le Danemark – refusé de fournir des informations sur la vaccination des joueurs danois, et en particulier il refuse de dire que Christian Eriksen - qui est connu pour avoir eu un stimulateur cardiaque inséré après son effondrement - n’a pas été vacciné.

En outre, au cours des journées des Championnats d’Europe de football, les officiels danois ont insisté sur le fait qu’Eriksen n’avait pas été infecté par le coronavirus avant le championnat, mais tout aussi systématiquement refusé de prononcer des phrases comme Eriksen n’a pas été vacciné avant le championnat », ce qui ressemble à un déni trop spécifique.