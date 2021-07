L’Empire dépend du cloisonnement psychologique (Caitlin Johnston)

L’Empire dépend du cloisonnement psychologique Article originel : The Empire Depends On Psychological Compartmentalization Caitlin Johnston

La Haute Cour de Grande-Bretagne a accordé au gouvernement étatsunien une autorisation limitée d’interjeter l'appel de sa demande d’extradition contre le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, ce qui signifie que le célèbre journaliste continuera de languir en prison pour avoir dénoncé les crimes de guerre étatsuniens pendant que le processus d’appel se déroule.

Si les médias occidentaux étaient ce qu’ils prétendent être, chaque membre du public serait parfaitement conscient du fait qu’un journaliste est emprisonné par le gouvernement le plus puissant au monde pour avoir exposé des faits gênants sur sa machine de guerre. Parce que les médias occidentaux sont des institutions de propagande conçues pour protéger les puissants, ce fait est loin d’attirer l’attention du public. La plupart des gens sont plus conscients du fait qu’Assange est un agent ou un violeur russe qu’ils ne le sont de sa victimisation par une agression tyrannique contre la liberté de la presse dans le monde.

Il y a un tout autre monde qui se passe juste en dessous de la surface de l’attention du grand public. La membrane de célébrités et de divertissement et de querelles partisanes recouvre la perception publique du monde presque tout le temps, seulement occasionnellement perturbée par des explosions éphémères de dissonance perçant à travers le brouillard.

Vous lirez ce que Ronnie le Républicain a dit à Debbie la Démocrate, et cela vous semblera tellement réel et normal, puis tout d’un coup, vous prenez en pleine face l'histoire de Jeffrey Epstein qui se suicide en prison au milieu de liens signalés avec le gouvernement....mener des opérations de chantage sexuel en utilisant des mineurs dans le but de contrôler les principaux influenceurs de la société. Ensuite, il y a un trou de mémoire rapide, la membrane revient, et c’est de nouveau à Ronnie et Debbie.

Mais avant que le brouillard ne se dissipe, il y a toujours un bref moment de « Quoi? Hein? » alors que vous essayez de vous réorienter vers la réalité à la lumière des nouvelles informations que vous venez de recevoir. Ce que vous venez de voir est totalement inconciliable avec votre vision actuelle du monde, celle dont vous avez été nourrie morceau par morceau par l’école et les médias de masse et les algorithmes d’Internet. Le choc entre votre confortable vision du monde existante et les nouvelles informations que vous venez de recevoir provoque une sorte d’inconfort psychologique connu sous le nom de dissonance cognitive, ce qui rend difficile de les tenir tous les deux en même temps.

De là, le clivage psychologique prend le dessus. Le clivage ou cloisonnement, c’est lorsque nous séparons mentalement l’information ou l’expérience de notre compréhension actuelle de nous-mêmes et de notre monde et que nous la balayons sous le tapis pour ne plus ressentir de dissonance cognitive. Nous ne le supprimons pas; l’information est toujours accessible si nous le voulons, mais elle est placée dans un fichier distinct et traitée comme si elle existait dans une réalité parallèle.

Le clivage entre parfois en jeu lorsqu’une femme découvre que son mari a agressé sexuellement leur enfant; elle classe l’information dans un contenant séparé, parce que la façon dont cette information briserait son monde si elle s’y accrochait est trop effrayante et la dissonance cognitive d'intégrer les deux mondes en même temps trop inconfortable.

Le cloisonnement intervient lorsque nous parcourons notre fil d'informations et que nous voyons quelque chose au sujet des horreurs qui se déchaînent sur le Yémen avec l’aide de notre gouvernement; cela ne cadre pas avec le modèle du monde que nous avons été formés à garder dans nos esprits, donc on le dissocie de notre modèle.

Cela arrive lorsque nous nous souvenons qu’on nous a menti au sujet de l’Irak. Cela arrive quand on pense à ce que la façon de vivre de l’humanité sur cette planète fait à notre écosystème. Cela intervient lorsque nous pensons que les armes nucléaires sont une chose et que les tensions de la guerre froide s’intensifient. Cela arrive quand on nous rappelle que notre gouvernement participe à la torture et à l’emprisonnement d’un journaliste dont le seul crime était d’essayer de faire sortir la vérité des dossiers verrouillés dans lesquels elle a été cachée pour que nous puissions en faire une partie de notre vision du monde.

Le coût de sortir de ce cloisonnement dans une vision du monde de l’intégrité est la dissonance cognitive et l’inconfort de construire un nouveau cadre conceptuel pour la réalité. Mais la récompense est d’avoir une perspective basée sur la vérité plutôt que sur le mensonge.