L’hypothèse d’une fuite en laboratoire liée à la COVID-19 : les médias ont-ils été victimes d’une campagne de désinformation ? (BMJ)

L’hypothèse d’une fuite en laboratoire liée à la COVID-19 : les médias ont-ils été victimes d’une campagne de désinformation?

Article originel : The covid-19 lab leak hypothesis: did the media fall victim to a misinformation campaign?

Par Paul D. Tracker

British Medical Journal

La théorie selon laquelle le SRAS-CoV-2 pourrait avoir pris naissance dans un laboratoire a été considérée comme une théorie du complot décrédibilisée, mais certains experts la réexaminent au milieu d’appels à une nouvelle enquête plus approfondie. Paul Thacker explique le tournant dramatique à 360 degrés et le rôle du journalisme scientifique contemporain Pendant la majeure partie de 2020, l’idée que le SRAS-CoV-2 pourrait avoir pris naissance dans un laboratoire de Wuhan, en Chine, a été traitée comme une théorie du complot complètement démystifiée. Seuls les médias conservateurs sympathisants avec le président Donald Trump et quelques rares reportages isolés ont osé suggérer le contraire. Mais tout cela a changé dans les premiers mois de 2021, et aujourd’hui la plupart des organes politiques sont d’accord : le scénario de « fuite de laboratoire » mérite une enquête sérieuse.

Comprendre cette dramatique ce revirement à 360 degrés est sans doute la question la plus importante pour prévenir une pandémie future, et pourquoi il a fallu près d’un an pour que cela se produise, implique de comprendre le journalisme scientifique contemporain.

Une conspiration pour qualifier les critiques de théoriciens de la conspiration Des scientifiques et des journalistes contactés par The BMJ affirment que la prise en compte objective des origines de la COVID-19 s’est mal passée au début de la pandémie, alors que des chercheurs financés pour étudier des virus présentant un potentiel pandémique ont lancé une campagne en qualifiant l’hypothèse de fuite en laboratoire de « théorie du complot ».

Un des leaders de cette campagne a été Peter Daszak, président d’EcoHealth Alliance, une organisation à but non lucratif ayant reçu des millions de dollars en subventions du gouvernement fédéral des États-Unis pour la recherche sur les virus en vue d’une préparation aux pandémies. Au fil des ans, EcoHealth Alliance a confié en sous-traitance ses travaux de recherche financés par le gouvernement fédéral à divers scientifiques et groupes. dont environ 600 000 $ (434 000 £ ; 504 000 €) à l’Institut de virologie de Wuhan. Peu de temps après le début de la pandémie, M. Daszak a réussi à réduire au silence le débat sur la possibilité d’une fuite en laboratoire avec une déclaration dans le Lancet en février 2020. « Nous sommes solidaires pour condamner fermement les théories du complot qui laissent entendre que la COVID-19 n’a pas d’origine naturelle ». dit la lettre, qui énumérait Daszak comme l’un des 27 coauteurs. Daszak n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires de la part du BMJ... Lire la suite