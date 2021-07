L'ivermectine pour la prévention et le traitement de la COVID-19 (American Journal of Therapeutics)

L'ivermectine pour la prévention et le traitement de l'infection à la COVID-19. Une revue systématique, une méta-analyse et une analyse séquentielle d'essais pour éclairer les directives cliniques

Article originel : Ivermectin for Prevention and Treatment of COVID-19 Infection. A Systematic Review, Meta-analysis, and Trial Sequential Analysis to Inform Clinical Guidelines

Par Bryant, Andrew MSc; Lawrie, Theresa A. MBBCh, PhD; Dowswell, Therese PhD; Fordham, Edmund J. PhD; Mitchell, Scott MBChB, MRCS; Hill, Sarah R. PhD; Tham, Tony C. MD, FRCP

American Journal of Therapeutics, 17.06.21