La France incite les adolescents et les jeunes adultes à se faire vacciner en leur offrant des billets pour un concert, un vol en hélicoptère militaire, ou bien des simulations de tirs sur cibles selon The Times

Les autorités d’Avignon, dans le sud de la France, essayent de tenter les jeunes de 12 à 30 ans pour qu'il se fasse vacciner en les attirant avec des billets pour un concert et une chance d’essayer un hélicoptère militaire et des simulations de tir lsur cible, selon le Sunday Times.



Source :

- Times France tempts teens with chance to shoot-’em-up