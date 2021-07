L'interview du Pr. Bhattacharya, de l'université de médecine de Stanford, sur le variant Delta retirée de Youtube

Dans une vidéo publiée sur youtube, le Dr Jay Bhattacharya, professeur à l'université de médecine Stanford aux USA, l'un des auteurs de la Déclaration de Great Barrington dénonçant les politiques sanitaires contre la Covid, s'entretient avec David Brody de The Water Cooler au sujet des conseils sanitaires contradictoires du CDC et de l'Organisation mondiale de la santé concernant le variant Delta. Dans cette vidéo, le Dr Jay Bhattacharya déclarait que le variant Delta "n'est pas une menace pour vous si vous êtes vaccinez ou si vous avez récupéré de la Covid" mais la vidéo a été rapidement retirée de youtube.



Voici le lien où elle pouvait être vue :

https://www.youtube.com/watch?v=vj83QQTIHDw

Maintenant il est inscrit "This video has been removed for violating YouTube's Community Guidelines."

"Cette vidéo a été supprimée pour avoir violé les directives communautaires de YouTube."



On peut retrouver le podcast sur le site de Water Cooller à la rubrique Just The News

- Dr. Jay Bhattacharya: COVID Delta variant 'does not pose a risk to you if you're vaccinated or recovered'



Le professeur Bhattacharya, à l'université de médecine de Stanford aux USA, s'était déjà illustré en déclarant que les confinements contre la COVID-19 sont "la plus grande erreur de santé publique que nous ayons jamais faite..."

A noter que le taux de mortalité du variant delta serait selon des statistisques issues du gouvernement britannique voisin de 0.1% tandis que celui du coronavirus serait inférieur à 0.2% selon le Professeur Ioannidis, voire voisin de 0.1%.

- Covid-19. Quand le Pr. Ioannidis évoquait un taux de létalité inférieur à 0.2% dans un bulletin de l'OMS, l'OMS évoquait indirectement un taux de 0.14% proche de la grippe saisonnière