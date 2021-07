Laboratoire israélien : Certains médicaments existants pourraient mettre fin à la COVID-19 à presque 100 % (Jerusalem Post)

Laboratoire israélien : Certains médicaments existants pourraient mettre fin à la COVID-19 à presque 100 % – Une équipe de recherche de l’Université hébraïque de Jérusalem a trouvé 18 médicaments qui, selon elle, pourraient être efficaces dans le traitement des patients qui contractent la COVID-19.



Source :

- Jerusalem Post Israeli lab: Some existing drugs could stop COVID at almost 100%”