Le débat sur l'ivermectine (SPR)

L'ivermectine est-elle très efficace ou totalement inutile contre le covid ? Et pourquoi n'y a-t-il toujours pas d'accord sur cette question ?

Attention : Les patients sont priés de consulter un médecin.

À ce jour, environ 50 études - parmi lesquelles environ 30 essais contrôlés randomisés et environ 40 publications évaluées par des pairs - ont été menées sur l'utilisation de l'ivermectine contre le covid. La plupart de ces études ont révélé que l'utilisation de l'ivermectine était associée à un résultat positif, tel qu'un risque réduit d'infection, d'hospitalisation ou de décès (voir le graphique ci-dessus ; tous ces résultats n'étaient pas significatifs).

Sur la base de ces études, plusieurs méta-analyses ont également donné des résultats positifs. Plus récemment, une méta-analyse soutenue par l' OMS de 24 essais contrôlés randomisés a révélé une réduction globale de la mortalité de 56 % et une réduction de la mortalité de 70 % chez les patients ayant reçu un traitement ambulatoire précoce.

Néanmoins, plusieurs inquiétudes ont été soulevées concernant la fiabilité de ces résultats, et les principales autorités sanitaires comme l'OMS, la FDA américaine et l'EMA européenne continuent toutes de déconseiller l'utilisation de l'ivermectine en dehors des essais cliniques.

Premièrement , il a été avancé qu'il pourrait y avoir un certain biais de publication, c'est-à-dire que seules des études positives peuvent avoir été publiées, tandis que des études négatives peuvent être restées non publiées. Cependant, la méta-analyse mentionnée ci-dessus a pu montrer qu'il n'y a en fait aucun biais de publication : les études qui avaient été enregistrées ou annoncées ont bien été publiées, au moins en tant que pré-print.

Mais deuxièmement , et plus important encore, il a été avancé que de nombreuses études existantes sont de qualité plutôt médiocre : en raison de contraintes budgétaires, beaucoup d'entre elles sont petites, monocentriques, ouvertes (pas en double aveugle) et pas parfaitement randomisés, réduisant ainsi considérablement leur fiabilité. Il est possible que bon nombre de ces études aient été biaisées en vue d'obtenir un résultat positif.

Troisièmement , et c'est le plus inquiétant, certaines de ces études peuvent être simplement frauduleuses ou fausses. En fait, l'une des premières études positives sur l'ivermectine, publiée à la mi-avril 2020, provenait du même groupe (Surgisphere) qui a publié une étude frauduleuse (négative) sur l'HCQ dans le Lancet (les deux études ont finalement été retirées ). Et la semaine dernière, une autre étude apparemment positive sur l'ivermectine par un groupe égyptien s'est avérée très probablement frauduleuse .

On peut se demander si les groupes à l'origine de ces études frauduleuses ont simplement tenté de sauter dans le train d'un médicament prometteur, ou si leur rôle était en fait plus substantiel.

Enfin , et contrairement à ce que certains partisans de l'ivermectine ont avancé, les preuves épidémiologiques en faveur de l'ivermectine sont plutôt faibles. L'ivermectine n'a « écrasé la courbe » nulle part; au contraire, les diminutions des infections étaient principalement dues à des effets saisonniers et autres. En fait, les pionniers de l'ivermectine comme le Pérou et le Mexique ont certains des taux de mortalité par covid les plus élevés au monde ; pour leur défense, même en Amérique latine, l'utilisation de l'ivermectine a souvent été limitée et locale .

D'autre part , les quelques études concluant que l'ivermectine n'agit pas contre le covid sont également de qualité plutôt faible ou douteuse. Le plus célèbre – un essai colombien publié dans JAMA – a été si mal mené que plus de 100 scientifiques et médecins ont demandé son retrait . De plus, la seule méta-analyse négative a simplement exclu la plupart des essais positifs, confondu le groupe témoin et le groupe de traitement d'un autre essai et fait plusieurs erreurs statistiques, déclenchant également des appels à la rétractation .

Plus récemment, une étude animale détaillée menée par le célèbre Institut français Pasteur a révélé que l'ivermectine "limitait l'inflammation et empêchait la détérioration clinique", mais ne réduisait pas la charge virale. L'étude a soutenu "l'utilisation de l'ivermectine comme médicament immunomodulateur chez les patients covid", mais elle remettrait également, si elle s'appliquait aux humains, directement la validité de plusieurs études qui prétendaient que l'ivermectine agit comme prophylaxie antivirale contre l'infection à coronavirus.

Pour résoudre cette situation et enfin répondre à la question de l'efficacité de l'ivermectine contre le covid, plusieurs essais contrôlés randomisés (ECR) de haute qualité sont actuellement en cours, parrainés par de grandes fondations ou des fonds publics. Bien qu'assez tard dans la pandémie, ces essais sont certainement d'une importance cruciale pour régler le débat sur l'ivermectine.

Cependant, les ECR de grande envergure et coûteux peuvent présenter leurs propres subtilités , comme cela a été récemment observé dans le cas des essais de vaccin contre le covid . Plus précisément, les ECR peuvent dans une certaine mesure être « conçus pour réussir » ou « conçus pour échouer ». Dans le cas du covid - une maladie multiphasique avec un gradient de risque très prononcé en fonction de l'âge - un essai peut être conçu pour échouer en recrutant de (jeunes) participants à faible risque, en utilisant des médicaments tardivement au lieu de précoce, sous-dose ou en certains cas, même surdoser le médicament.

Par exemple, l' essai TOGETHER en cours sur l'ivermectine, parrainé par la Fondation Gates, a été détecté en utilisant une seule dose d'ivermectine, alors que des essais apparemment réussis utilisaient deux à quatre doses par jour pendant cinq jours. L' essai Oxford PRINCIPLE , quant à lui, a été surpris en recrutant des participants jusqu'à 15 jours après l'apparition des symptômes , date à laquelle certains patients à haut risque sont déjà morts. Le groupe d'Oxford avait auparavant « bâclé » plusieurs autres essais de traitement précoce.

Un problème encore plus profond, cependant, est que presque tous les essais de médicaments contre le covid ont recherché un seul "médicament miracle" , alors qu'il est de plus en plus clair que le covid sévère est vraiment une maladie auto-immune, hyper-inflammatoire et pro-thrombotique qui, dans les patients à haut risque peuvent devoir être traités par une combinaison de médicaments (et le plus tôt possible). Cela devient d'autant plus important que la protection à long terme par les vaccins contre le covid semble de plus en plus en deçà des attentes.

En conclusion , bien que la base de preuves actuelle concernant l'utilisation de l'ivermectine dans le traitement précoce du covid continue d'être positive, des questions importantes concernant la qualité et la certitude de nombreuses études demeurent. Il faut espérer que des ECR de haute qualité en cours seront en mesure de résoudre le débat. Compte tenu d'une mortalité mondiale toujours croissante du covid d'environ dix millions de personnes actuellement, si l'ivermectine n'est même qu'à 10 % efficace contre le covid, son utilisation professionnelle aurait déjà pu sauver un million de personnes.

Voir aussi : Quel est le problème avec l'ivermectine et le COVID ? (Entrevue)