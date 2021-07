Le gouvernement a exploité notre humanité pour créer un système inhumain (The Telegraph)

Le gouvernement a exploité notre humanité pour créer un système inhumain Article originel : The Government has exploited our humanity to create an inhuman system Par Janet Daley The Telegraph, 3.07.21

Notre sens des responsabilités a été impitoyablement utilisé pour mettre en place un régime dévastateur pour la vie en communauté.





Au début de la semaine prochaine, nous apprendrons si la prison a été démolie ou si nous avons simplement bénéficié d'un congé pour bonne conduite. Ou peut-être que nous ne le saurons pas. Si la formulation est, dans la grande tradition de Boris Johnson, suffisamment ambiguë, il se peut que nous n'ayons aucune idée précise de ce que le gouvernement pensait vraiment lorsqu'il a déclaré que cette misérable feuille de route dont nous en avons assez d'entendre parler est en fait "irréversible".

La dernière déclaration du Premier ministre était un cours magistral sur la façon de couvrir ses paris : la vie devrait " à peu près revenir " à la normale pré-Covid le 19 juillet, mais " d'autres restrictions " pourraient être nécessaires et - ce qui est le plus exaspérant - les enfants et les parents devront " être patients " pour un retour à une quelconque normalité dans la scolarité. Ce dernier point est crucial. Je ne peux pas comprendre comment les conséquences de cette effroyable perturbation, non seulement de l'éducation formelle, mais aussi du développement social et émotionnel des enfants du pays, ont pu être si complètement ignorées pendant plus d'un an.

À l'époque innocente du deuxième confinement, cette chronique plaidait pour l'intervention de ceux qui connaissaient et comprenaient les dangers de ce qui était fait. Maintenant que nous semblions être gouvernés par des épidémiologistes, écrivais-je, les experts en psychopathologie de l'enfance et de l'adolescence pourraient-ils s'exprimer ?

Eh bien, ils l'ont fait maintenant, et cela semble avoir très peu d'effet, avec un secrétaire à l'éducation qui ne sait rien et un gouvernement qui semble avoir peur de - quoi exactement ? Des syndicats d'enseignants ? D'une menace indéfinie selon laquelle les enfants pourraient être en danger, ou présenter un danger imminent pour les adultes entièrement vaccinés ? De l'augmentation du nombre de cas qui est en grande partie le produit de son propre dépistage obsessionnel des enfants ? Sa propre ombre ? Mais de quoi s'agit-il donc ? Et comment un groupe d'adultes supposés responsables n'ont-ils pas pu le voir venir ?



Un grand nombre d'élèves de l'école maternelle ont maintenant peur de se mélanger avec d'autres enfants ? Sans blague. Que pensiez-vous qu'il arriverait après des mois d'isolement, précisément à l'âge où ils devraient acquérir une confiance sociale ? Une grande cohorte d'adolescents disparaissant des registres scolaires - vraisemblablement de façon permanente - dont la plupart sont issus des secteurs les plus défavorisés de la population ? Vous ne le dites pas.

Un grand nombre d'adolescents, confrontés à des examens cruciaux qui détermineront leurs chances dans la vie, qui ont maintenant besoin d'un traitement psychiatrique pour une anxiété et une dépression débilitantes ? Qui l'aurait deviné ? Réponse : à peu près tous ceux qui ont élevé un enfant, qui connaissent quelqu'un qui en a élevé un ou qui se souviennent vaguement de ce que c'était que d'être un adolescent.



Étant donné que notre époque est tellement centrée sur l'enfant, que les soins et le bien-être mental des enfants font aujourd'hui l'objet de nombreuses études et de l'attention des médias populaires, alors qu'ils étaient considérés comme une fonction naturelle dans les générations précédentes, plus insensibles, cet angle mort était particulièrement inexplicable, pour ne pas dire impardonnable. Mais nous sommes ici avec toutes les preuves de dommages qui n'auraient guère dû avoir besoin d'être apportées - et la probabilité que nous n'ayons pas encore vu le pire.

Cette expérience personnelle urgente, vécue par d'innombrables familles, des effets du confinement va constituer un facteur énorme dans la réaction du public à ce que le Premier ministre annoncera la semaine prochaine. Il y aura une inspection inquisitoriale beaucoup plus importante de chaque phrase évasive, de chaque ambiguïté, de chaque refus de prendre un engagement sans réserve.

Que signifient ces promesses de liberté en termes réels ? En quoi le fait de "conseiller" aux gens de prendre leurs distances diffère-t-il du fait de les obliger à le faire ? En quoi consiste exactement le "conseil" : s'agit-il simplement d'une continuation de la réglementation sans la responsabilité de l'application ? Ils auraient pu s'en tirer il y a quelques mois : faire semblant de déconfiner alors qu'en réalité on ne fait que privatiser la tâche de maintenir les restrictions. Mais le pays est d'une humeur différente maintenant. Nous avons eu le fiasco de Hancock, où tous ceux qui suivaient consciencieusement les règles officielles ont été pris pour des imbéciles, et quelque chose s'est brisé dans la conscience publique...

Lire la suite