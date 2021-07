Le gouvernement tunisien renversé après de violentes manifestations au sujet de la COVID-19 (GreatgameIndia)

Le gouvernement tunisien renversé après de violentes manifestations au sujet de la COVID-19 Article originel : Govt Of Tunisia Toppled After Violent COVID-19 Protests Great Game India

Le président tunisien a limogé le gouvernement et gelé le Parlement dans un contexte de troubles liés au "dysfonctionnement" du système politique et à l'effondrement du système de santé. Ses opposants ont dénoncé cette décision comme un "coup d'État" et ont appelé à des manifestations dans la rue.



À l'issue d'une réunion d'urgence tenue dans son palais dimanche soir, le président Kais Saied a annoncé sa décision de limoger le Premier ministre Hichem Mechichi et de suspendre le Parlement.

Dans une allocution télévisée, il a promis de consolider le pouvoir et de "sauver" le pays avec l'aide d'un nouveau Premier ministre.

Nous avons pris ces décisions... jusqu'à ce que la paix sociale revienne en Tunisie et jusqu'à ce que nous sauvions l'Etat...

Lire la suite