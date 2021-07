Le journal "Le Monde" finit par évoquer la baisse de l'efficacité vaccinale qui a chuté "à 39%" en Israël selon des données

Dans un article publié ce vendredi 30 juillet, Le Monde finit par parler de la baisse de l'efficacité vaccinale constatée dans de nombreux pays dont Israël.

L'article est intitulé : "Covid-19 : de nouvelles données suggèrent que les personnes vaccinées peuvent transmettre le virus" ; le quotidien de "référence" aura finit par reprendre les données israéliennes dont nous vous avions parlé depuis trois semaines.

- SLT 5.07.21 L'efficacité du vaccin Pfizer chute à 64% en Israël alors que le variant delta se propage. 50% des nouvelles infections ont été détectées chez des personnes entièrement vaccinées. Une 3ème injection et le retour des passeports vaccinaux envisagés (The Telegraph)

- SLT 24.07.21 Selon des recherches en Israël, le vaccin Pfizer n’est plus efficace qu'à 41 % contre la COVID-19 symptomatique, alors que les statistiques britanniques indiquent qu’il l'est de 88 % (Times of Israel)



Voilà ce qui est écrit dans l'article du Monde :

"Le ministère israélien a rendu publics des chiffres montrant que le vaccin Pfizer et BioNtech ne protégeait plus qu'à 39% contre l'infection, tout en restant très efficace pour prévenir les hospitalisations...."

L'article ne manque pas de pointer l'efficacité vaccinale pour lutter contre les hospitalisations mais même ce sujet est de plus en plus débattue selon des données émanant des autorités sanitaires écossaises.

- Selon Public Health Scotland, les hospitalisations liées à la COVID-19 ont triplé chez les plus de 60 ans alors que près de la moitié des patients avaient été entièrement vaccinés (Herald Scotland)



A comparer à cette information provenant aussi des données écossaisses :

- Selon le gouvernement écossais, le taux de mortalité de la Covid chez les sujets sans problème de santé est extrêmement faible, environ 0.015%



Cet article pointe aussi la possibilité de transmettre le virus quand on est vacciné. Ce n'est pas un scoop, depuis le début de la mise sur le marché avec une autorisation d'urgence temporaire (c'est à dire d'expérimentation sur le grand public pour des raisons d'urgence sanitaire) les Big Pharma ont déclaré que le vaccin ne permettait pas d'éviter la transmission ni de faire une forme mineure de l'infection. Comme l'a justement souligné Off Guardian, on est en droit de se demander si ce traitement à base de séquence génétique d'ARN ou d'ADN peut porter le qualificatif de vaccin.

- Si les vaccins contre la covid19 « réduisent les symptômes », mais n’empêchent pas l’infection ou la transmission... sont-ils vraiment des « vaccins »? (Off Guardian)





Non, le véritable scoop est le fait que les CDC (autorités sanitaires étatsuniennes : Centers for Disease Control and Prevention), d'après de nouvelles études, ont constater que personnes vaccinées infectées avaient la même charge virale que les personnes non vaccinées infectées par le nouveau coronavirus :

- Les CDC invitent les personnes vaccinées dans les zones à risque à recommencer à porter des masques à l'intérieur, les personnes vaccinées infectées par le variant delta ont la même charge virale que les personnes non vaccinées infectées. Informations reprises par le Washington Post. Il faut à tout prix démystifier le mythe selon lequel la vaccination empêche la transmission et particulièrement dans les médias de masse et dans le milieu politique.

Il se trouve que nous avions évoqué aussi le fait, il y a déjà 3 semaines, en farfouillant dans la littérature internationale diverse et variée, que l'octroi de privilèges pour les personnes vaccinées étaient de plus en plus critiquées :

- SLT 6.07.21 Alors qu'il est de plus en plus évident que les vaccins ne protègent pas contre les infections, les arguments en faveur de l'octroi de privilèges aux personnes vaccinées s'effondrent (Lockdown Sceptics)

Aux Etats-Unis, donc le CDC, à l'inverse des recommandations antérieures triomphalement approuvées directement par le Président Biden, recommande maintenant le port continu (et bien sûr entièrement non prouvé) d'un masque pour les personnes vaccinées.

- 47 études confirment l'inefficacité des masques pour la COVID et 32 autres confirment leurs effets négatifs sur la santé (Life Site News)





L'article tombe au moment où le gouvernement français, par une mesure et une incitation scandaleuse contraire au code de Nuremberg sur l'expérimentation médicale (voir à la fin de ce billet), menace les enfants non vaccinés d'être privés d'école (en présentiel) alors que le bénéfice/risque des vaccins pour les enfants est plus en faveur du risque que du bénéfice et que l'on se rencontre que les personnes vaccinées sont de moins en moins immunisées contre le coronavirus voire ont la même charge virale que les personnes non vaccinées.

- France. Blanquer invente l'école à 2 vitesses. En cas de contage Covid dans une classe, les adolescents non vaccinés de la classe ne pourront plus suivre les cours en présentiel

- Vaccins contre la Covid et un million de réactions "fortuites" (Conservative Woman)

- Selon Nature, "Pour 1 000 personnes infectées par le coronavirus et âgées de moins de 50 ans, presque qu'aucune ne mourra"

- Selon une étude scientifique publiée dans "Vaccines" le taux de mortalité lié à la vaccination nécessiterait de repenser la politique de vaccination

- Selon la FDA, le vaccin anti-Covid-19 peut entraîner un certain nombre d'effets secondaires potentiels dont la mort ; GreenMedinfo demande à ce que la vaccination ne soit pas rendue obligatoire (Vidéo)

- Des professeurs et médecins écrivent à l'Agence européenne du médicament au sujet du risque de thromboses et d'hémorragies liées aux vaccins à ARN, l'agence ne répond pas, ils publient leur lettre





Plutôt que de critiquer la politique du tout vaccinal, certains s'enferment dans leur stratégie et propose une 3ème dose de vaccin. Il faut savoir que si l'on se tourne vers cette stratégie pour une maladie bénine pour la majorité de la population, on va droit vers des vaccinations itératives pour valider le passe sanitaire avec les effets secondaires cumulés qui vont avec sans parler d'une société ségrégant la population en fonction de ses données de santé. Une dictature dystopique en marche...

- Si vous acceptez le passe sanitaire et la vaccination contre la Covid, attendez-vous à des injections de rappel régulières

- SLT 16.04.21 Le PDG de Pfizer : une troisième dose du vaccin contre la COVID-19 sera "probablement" nécessaire d'ici un an ainsi qu'une revaccination chaque année suivante (The Hill)