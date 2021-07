Le ministre de la Santé britannique complètement vacciné, testé positif à la Covid (AFP)

Le ministre de la Santé britannique, Sajid Javid, a annoncé samedi avoir été testé positif au Covid-19, à deux jours de la levée de la quasi totalité des restrictions en Angleterre, un déconfinement qui inquiète en raison de la flambée de cas liée au variant Delta.

"Je me sentais un peu groggy hier soir, donc j'ai fait un test antigénique ce matin et il s'est avéré positif. Je m'isole donc maintenant à la maison avec ma famille jusqu'à ce que j'obtienne le résultat d'un test PCR", a expliqué Sajid Javid dans une vidéo postée sur Twitter.

M. Javid est complètement vacciné et assure que ses symptômes sont "très légers"...

