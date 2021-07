Le mur de silence des hôpitaux de Londres qui refusent de révéler combien de patients atteints de la COVID-19 avaient été déjà vaccinés (MyLondon)

Le mur de silence des hôpitaux de Londres qui refusent de révéler combien de patients atteints de la COVID-19 sont vaccinés

Article originel : London hospitals' wall of silence as they refuse to say how many Covid patients are vaccinated

MyLondon

Les hôpitaux du NHS dans le sud et l’ouest de London ne révéleront pas combien de patients ont reçu une ou deux doses