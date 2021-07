Le « pass sanitaire » obligatoire de la France avec des codes QR délivrés par le gouvernement pour un accès à la vie quotidienne est le début d’un cauchemar dystopique (RT)

Le « pass sanitaire » obligatoire de la France avec des codes QR délivrés par le gouvernement pour un accès à la vie quotidienne est le début d’un cauchemar dystopique

Par Rachel Marsden

RT, 14.07.21

Note de SLT : l'auteure n'aborde pas l'obligation d'un pass sanitaire pour les enfants de 12-15 ans ce qui équivaut à terme à une vaccination obligée alors que les enfants ont très peu de risque de faire une forme grave ou de décéder de la Covid tandis que les effets secondaires du vaccin ne sont pas négligeables notamment les myocardites chez les jeunes.

Un agent de police vérifie la note auto-certifiée d’une femme pour être sortie deux minutes avant une commémoration près de la cathédrale Notre-Dame à Paris à 8 heures, le 15 avril 2020. THOMAS COEX / AFP

L'annonce du président Macron selon laquelle les citoyens doivent se conformer à un calendrier de vaccination contre la COVID-19 ou payer des tests de dépistage nasaux tous les deux ou trois jours pour vivre un semblant de vie normale est le dernier clou dans le cercueil des libertés civiles.

En plein été, quelques jours avant la fête nationale du 14 juillet, alors que de nombreux Français s’étaient déconnectés et avaient quitté les grandes villes pour se reposer d’une longue période de restrictions sanitaires – y compris des mois de couvre-feu – le président français, Emmanuel Macron, a profité de l’accalmie pour larguer une bombe sur leur vie que peu attendaient.

À partir du 21 juillet, un laissez-passer sanitaire comprenant un code QR du gouvernement sera nécessaire pour les personnes de plus de 12 ans afin d’accéder aux bars, restaurants, cinémas, salles de sport, piscines, musées, centres commerciaux et autres lieux pouvant accueillir au moins 50 personnes. Les employés de ces sites sont inclus, s’ils veulent garder leur emploi. Le gouvernement émettra aux gens un code QR pour activer le laissez-passer par seulement deux moyens : un test PCR coûteux ou des tests antigéniques d’écouvillonnage nasal qui, selon Macron, devront être payés de leur poche par les Français à compter d’octobre, ou une série complète de deux vaccins contre la COVID-19, qui, selon lui, fera l’objet d’une nouvelle série de troisièmes doses, à partir de septembre.

Ce qui est particulièrement étonnant, c’est qu’on ne reconnaît peu l’immunité acquise, comme si nos systèmes immunitaires étaient pratiquement inutiles. Il n’y a aucun moyen pour une personne qui s’est remise de la COVID-19 d’obtenir un code QR à la suite d’un test sanguin prouvant la présence d’anticorps post-infection adéquats lui conférant l’immunité. Le gouvernement considère leur protection naturellement acquise invalide et veut que ceux qui ont déjà des anticorps avérés prennent au moins une dose du vaccin. Le système permet à ceux qui ont un code QR provenant d’un test PCR positif à la COVID-19 datant de six mois au maximum d’obtenir le pass sanitaire, après quoi, elles doivent aussi se faire vacciner – tout cela en dépit de nombreuses recherches indiquant une immunité durable chez les personnes précédemment infectées.

En compartimentant tout le monde juste dans deux camps définis par le gouvernement – les personnes vaccinées conformes qui seront autorisées à vivre normalement, et les personnes non vaccinées non conformes qui se verront refuser l’accès, malgré le fait que les deux sont capables d'attraper et de transmettre la maladie – il semble que la crise de santé publique soit utilisée pour mettre en œuvre un nouveau système dystopique qui permet de suivre tous ceux qui veulent participer à la vie quotidienne. Et, à compter du 15 septembre, les travailleurs de la santé qui ne sont pas entièrement vaccinés « ne pourront pas travailler et ne seront pas rémunérés », selon le ministre de la Santé, Olivier Veran.

Voilà pour la devise française de « Liberté, égalité, fraternité ». La liberté n’existe plus quand le gouvernement décide l'espace d'une seconde d’un code QR généré selon son bon vouloir si vous pouvez vivre normalement ou non. Et alors que Macron tenait absolument à maintenir la solidarité et l’égalité entre les citoyens en ne ciblant ni les plus vulnérables ni les personnes âgées pour des restrictions au plus fort de la pandémie – choisissant plutôt de confiner tout le pays – il n’a plus aucun scrupule à traiter les victimes de la COVID-19 avec une immunité naturelle; et ceux qui ne pensent tout simplement pas que la vaccination est la bonne décision pour eux, en tant que citoyens de seconde classe qui peuvent pourrir à la maison sans accès à la vie quotidienne.

Fraternité ? Dresser les vaccinés contre les anti-vaccinés – Macron traitant les premiers comme les « bons » citoyens et les autres comme les « mauvais » dans son récit officiel – a été adopté beaucoup trop facilement et sans critique par beaucoup. Ces gens ne voient pas que le statut de vaccination est une fausse dichotomie qui entraîne effectivement chaque citoyen dans un seul camp : ceux qui ont un code QR émis et mandaté par le gouvernement. Il se trouve que ceux qui refusent le code QR doivent sont des non vaccinés par définition. Par conséquent, quiconque résiste à la mise en œuvre de ce nouveau système de suivi gouvernemental devrait s’opposer à toute tentative de diviser la société par des décisions médicales personnelles et appuyer le choix individuel de tous, y compris les personnes non vaccinées.

Cette destruction des libertés fondamentales est d’autant plus frappante que les décès et les hospitalisations liés à la COVID-19 sont incroyablement faibles. Tout d’abord, cette crise visait à sauver les hôpitaux, puis à sauver des vies, puis à réduire les cas, et maintenant, ce remue ménage que vous entendez, c'est que les poteaux de but sont à nouveau déplacés pour en arriver à prévenir un événement futur potentiel.

Il semble que l’on mette maintenant en œuvre un système qui durera bien au-delà de la COVID-19. Si cette pensée ne réveille pas les Français, qui sont descendus dans les rues en masse depuis des mois pour protester contre une hausse de quelques centimes du prix de l’essence, c’est parce que le gouvernement dont ils se méfiaient tant a réussi à les récupérer et à les neutraliser. Le moment est venu de prendre position contre cette érosion continue de nos libertés. Mais combien de Français sont encore éveillés ?