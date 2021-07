Le Pr. Jay Bhattacharya se prononce contre l'obligation vaccinale anti-Covid et déclare que "les obligations dans le contexte de ce vaccin et de cette pandémie seront très mauvaises pour la santé publique" (Vidéo)

Le Dr Jay Bhattacharya remet les pendules à l’heure en ce qui concerne les mythes et les obligations en matière de vaccins. Le Dr Jay Bhattacharya, professeur de médecine à l’Université Stanford, discute des obligations de port du masque contre la COVID-19 et de la croisade pour la vaccination. Il se joint à Tony Perkins dans le cadre de Washington Watch pour discuter des raisons pour lesquelles « les obligations dans le contexte de ce vaccin et de cette pandémie seront très mauvaises pour la santé publique »

Dr. Jay Bhattacharya sets the record straight on vaccine myths and mandates Dr. Jay Bhattacharya, Professor of Medicine at Stanford University, discusses COVID mask mandates and the vaccination crusade.