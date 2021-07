Le procureur général de Washington demande à Facebook les données de TOUS les utilisateurs qui ont diffusé des "fausses informations sur la COVID-19" (Reclaim The Net)

Le procureur général de Washington demande à Facebook les données de TOUS les utilisateurs qui ont diffusé des "fausses informations sur la COVID-19".

Article originel : DC AG subpoenas Facebook for data on ALL users that have spread “COVID-19 misinformation”

Par Tom Parker

Reclaim The Net, 2.07.21

Le procureur général (AG) du district de Columbia (DC), Karl Racine, un démocrate, a cité Facebook à comparaître pour obtenir un large éventail de documents relatifs à la "désinformation contre la COVID-19" sur la plate-forme. L'assignation a été déposée le 21 juin et demande à Facebook d'identifier tous les groupes, pages et comptes qui ont violé les règles très strictes de la plateforme en matière de désinformation COVID-19. Elle demande également à Facebook de publier une étude interne portant sur l'hésitation à se faire vacciner parmi ses utilisateurs. Les médias ont rapporté en mars que cette étude montrait que le contenu de Facebook qui n'enfreint pas les règles pouvait causer un préjudice "substantiel". Si Facebook devait se conformer à cette assignation, cela aurait probablement un impact sur des millions d'utilisateurs. Facebook a retiré plus de 18 millions de contenus de Facebook et Instagram pour avoir enfreint ses règles de désinformation de la COVID-19 et a appliqué des étiquettes d'avertissement à plus de 167 millions de contenus concernant la COVID-19.

L'assignation à comparaître fait partie d'une enquête dont le contenu n'a pas encore été divulgué et qui vise à déterminer si Facebook viole les lois sur la protection des consommateurs. La directrice de la communication de Racine, Abbie McDonough, a déclaré à Politico que l'enquête s'inscrit dans le cadre d'un effort visant à garantir que Facebook s'attaque à la "désinformation sur les vaccins". "Facebook a déclaré qu'il prenait des mesures pour lutter contre la prolifération de la désinformation sur le vaccin contre la COVID-19 sur son site", a déclaré Mme McDonough. "Mais lorsqu'on lui a demandé de montrer son travail, Facebook a refusé. L'enquête de l'AG Racine vise à s'assurer que Facebook prend réellement toutes les mesures possibles pour minimiser la désinformation sur les vaccins sur son site et soutenir la santé publique." Cette initiative fait suite à des rapports antérieurs indiquant que les démocrates collaborent avec Big Tech pour censurer les contenus qu'ils considèrent comme de la désinformation. En particulier, un procès récent a montré que les démocrates signalaient à Twitter des informations erronées présumées via un "portail partenaire" et que Twitter répondait en supprimant les tweets signalés. Autre exemple : en avril, les démocrates ont exigé que Facebook et Twitter "s'adressent" à 12 éminents sceptiques de la vaccination. Depuis qu'ils ont formulé leurs exigences, quatre de ces sceptiques ont vu leurs comptes de médias sociaux fermés.

Les législateurs ont également suggéré que le gouvernement fédéral pourrait avoir "incité Facebook à censurer certains discours en violation du premier amendement" et ont exigé que le géant de la technologie explique pourquoi il a censuré les théories de fuite des laboratoires. Cette tentative du procureur général de Washington d'identifier les utilisateurs de Facebook qui publient des informations erronées sur la COVID-19 intervient alors que le géant de la technologie utilise des mesures de plus en plus agressives pour cibler les personnes en fonction du contenu qu'elles partagent et avec lequel elles interagissent. Hier, il a commencé à demander aux utilisateurs s'ils craignaient que leurs amis "deviennent des extrémistes" et les a avertis qu'ils "pouvaient avoir été exposés à des contenus extrémistes préjudiciables". En mai, un lanceur d'alerte a révélé que Facebook utilise un filtre interne secret pour signaler le scepticisme à l'égard des vaccins "fondé sur la liberté" et "fondé sur la religion" et utilise un algorithme secret pour supprimer les expériences négatives liées aux vaccins.