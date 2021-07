Le Sénat et le gouvernement français envisageraient une vaccination anti-Covid obligatoire pour les adultes de moins de 60 ans

Selon le Jt de 20h de la chaîne d'Etat France 2, en date du 1.07.21, le gouvernement français et le Sénat envisagerait une vaccination obligatoire de tous les adultes de moins de 60 ans devant le nombre croissant de récalcitrants.

"Le gouvernement accentue la pression pour pousser les Français à se faire vacciner contre le Covid-19, afin d'éviter que l'épidémie ne reparte en septembre. Alors, il étudie la possibilité de rendre obligatoire la vaccination pour les soignants, et plus largement."



Hier, c'était le Pr Delfraissy qui mageait son chapeau en disant qu'il était pour la vaccination obligatoire des soignants, à présent, il semble qu'on envisage en haut lieu que cela soit tous les Français adultes. Vers une dictature sanitaire obligeant une population à être vacciné avec un vaccin génétique expérimental pour une maladie dont le taux de mortalité est semsiblement le même que la grippe selon certaines études ?