Le syndicat australien des crimes de guerre va surveiller les rues de Sydney (Substack)

Le syndicat australien des crimes de guerre va surveiller les rues de Sydney. Article originel : Australian War Crimes Syndicate To Police The Streets Of Sydney Par Caitlin Johnston Substack

Il s'agit des mêmes forces armées qui ont été surpris en train de commettre d'horribles crimes de guerre en Afghanistan, soit dit en passant. Ce sont ces personnes merveilleuses qui feront du porte-à-porte dans les quartiers les plus pauvres et les moins blancs de Sydney pour "assurer le respect des restrictions".

Je ne me suis pas sentie à l'aise pour écrire sur de nombreux aspects des réponses des gouvernements du monde entier à la Covid-19 pour un certain nombre de raisons, mais il ne faut pas être un génie scientifique pour comprendre qu'une fois qu'une force militaire criminelle de guerre patrouille les rues de votre pays, les choses sont allées trop loin. Avec le président étatsunien qui caresse l'idée d'imposer des vaccins à l'échelle nationale et les protestations qui éclatent en France à propos des politiques de passeport vaccinal, la situation s'échauffe clairement dans le monde.

Cette situation survient alors que les stigmates fabriqués de manière de plus en plus agressive sont dirigés vers les personnes non vaccinées et les "théoriciens du complot", allant jusqu'à un soutien généralisé pour bannir les sceptiques des vaccins des médias sociaux à la demande du gouvernement étatsunien. La façon dont les personnes non vaccinées et les théoriciens du complot sont de plus en plus accusés d'être responsables des problèmes de la société commence à ressembler beaucoup à la version libérale qui consiste à accuser les pauvres et les immigrants d'être responsables des problèmes de la société, ce qui est très pratique pour les puissants qui sont en fait responsables des problèmes de la société.



Il est scandaleux de constater que nous savons tous que nos gouvernements et nos institutions nous mentent en permanence sur des sujets importants, mais que lorsque les gens se méfient de ces institutions, ils sont traités comme s'ils devaient porter une camisole de force. Je veux dire, bien sûr, cette méfiance se manifeste parfois d'une manière qui n'est pas bien informée ou basée sur la vérité, mais attendre de tous les membres du public qui travaillent à temps plein qu'ils aient une compréhension parfaitement érudite de chaque situation est absurde. La méfiance est raisonnable, et ce n'est pas de leur faute.

Si les gens ne font pas confiance à leur gouvernement et à leurs institutions, la faute en revient exclusivement au gouvernement et aux institutions qui ont créé cette méfiance en premier lieu. Vous ne pouvez pas créer la méfiance et ensuite agir comme si les gens étaient fous de se méfier de vous. Ce n'est pas acceptable.