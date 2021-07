Les assassins présumés du président haïtien Moïse ont été entraînés par les Etats-Unis et son liés à une oligarchie pro-coup d'Etat (MintPress News)

Les assassins présumés du président haïtien Moïse ont été entraînés par les Etats-Unis et son liés à une oligarchie pro-coup d'Etat Article originel : Suspected Assassins of Haitian President Moïse Trained by US, Linked to Pro-Coup Oligarchy Par Dan Cohen MintPress News

PORT AU PRINCE, HAÏTI — Alors que le choc frappe la nation insulaire caribéenne d’Haïti suite à l’assassinat du Président Jovenel Moïse, le gouvernement haïtien a mené une campagne pour arrêter les suspects qu’il allègue être responsables de l’assassinat.

Le Directeur de la Police Nationale haïtienne Leon Charles a annoncé lors d’une conférence de presse que l’escouade d’assassin qui a tué Moise est composée de 28 étrangers, dont deux haïtiens-étatsuniens et 26 colombiens. Quinze de ces Colombiens ont été détenus, trois ont été tués dans une fusillade et huit sont toujours en fuite. Le ministre colombien de la Défense, Diego Molano, a admis que certains Colombiens sont des militaires à la retraite. Parmi eux, il y a au moins un soldat hautement décoré qui a reçu une formation des États-Unis et un autre qui a été impliqué dans le meurtre de civils colombiens.



Liens avec les oligarques

Les Haïtiens-Etatsuniens ont été identifiés comme étant James Solages, 35 ans, et Joseph Vincent, 55 ans. Solages vit à Fort Lauderdale où il est le PDG d’EJS Maintenance & Repair et dirige un groupe à but non lucratif, dont le site Web a depuis été épuré des informations. Avant de s’installer en Floride, il vivait dans la ville côtière du sud de l’Haïti, Jacmel. Selon le Washington Post, le profil Facebook de Solages, qui a depuis été supprimé, l’a inscrit comme commandant en chef des gardes du corps de l’ambassade du Canada en Haïti. L’ambassade du Canada a confirmé que Solages avait déjà travaillé comme agent de sécurité. Alors qu’il était en Floride, Solages était un « fervent et ardent défenseur de l’ancien Président Michel Martelly », le fondateur du Parti haïtien Baldheaded de Moïse (PHTK), selon Tony Jean-Thénor, leader de l’organisation populaire Veye Yo à Miami, fondée par le regretté Père Gérard Jean-Juste...

Lire la suite