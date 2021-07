Les CDC invitent les personnes vaccinées dans les zones à risque à recommencer à porter des masques à l'intérieur, les personnes vaccinées infectées par le variant delta ont la même charge virale que les personnes non vaccinées infectées

En l'occurence, la volonté du gouvernement français d'effectuer une discrimination entre vaccinés et non vaccinés parmi les enfants de plus de 12 ans dans les écoles ne semble guère avoir de sens sur le plan sanitaire si ce n'est pour inciter les enfants à se faire vacciner. Ceux qui seront vaccinés pourront transmettre la maladie et selon les CDC, les personnes vaccinées et infectées ont une charge virale voisine des non vaccinées.

La situation se complique aussi sachant que plusieurs études ne montrent pas d'efficacité des masques.

- 47 études confirment l'inefficacité des masques pour la COVID et 32 autres confirment leurs effets négatifs sur la santé (Life Site News)

Mais comme cette maladie est inoffensive pour l'immense majorité des gens.

- Selon Nature, "Pour 1 000 personnes infectées par le coronavirus et âgées de moins de 50 ans, presque qu'aucune ne mourra"

Et comme, on ne sait pas ce que sont les cas exactement sachant que les tests PCR ne sont guère spécifiques au point que les CDC n'homologueront plus les tests PCR en 2022.

- Dans un silence médiatique assourdissant, les CDC ont annoncé qu'à partir du 31.12.21, ils n'homologueront plus les tests RT-PCR pour le dépistage du nouveau coronavirus



On peut dire tout et n'importe quoi en matière de gestion sanitaire et avoir l'impression que cela marche ou... pas.