Les droits civiques et la pandémie (SPR)

Les droits civiques et la pandémie Swiss Policy Research, 26.07.21

Un observateur suisse a compilé une collection d'images de manifestations pour les droits civiques dans de nombreuses villes du monde, toutes tenues le samedi 24 juillet ( Worldwide Freedom Rally 3.0 ). Les manifestants ont exprimé leur opposition aux politiques gouvernementales répressives et souvent inefficaces en cas de pandémie en général et aux vaccinations expérimentales obligatoires et aux « passeports vaccinaux » en particulier.