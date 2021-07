Les fans d’Italie seront autorisés à participer à la finale de l’Euro 2020 à Wembley sans avoir de mesure d'auto-isolement (The Telegraph)

Les fans d’Italie seront autorisés à participer à la finale de l’Euro 2020 à Wembley sans avoir de mesure d'auto-isolement

Article originel : Italy fans to be allowed into Euro 2020 final at Wembley without self-isolating

Par Harry Yorke

The Telegraph, 8.07.21

Les ministres et l’Uefa s’accordent sur une exemption pour les supporters, bien que les supporters anglais furent empêchés d’entrer à Rome pour le quart de finale.



Pas moins de 1000 fans italiens descendront à Wembley dimanche malgré le fait que les supporters anglais ont été effectivement interdits de leur quart de finale de l'Euro 2020...

Lire la suite