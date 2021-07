Les infections chez les personnes vaccinées dépassent celles chez les personnes non vaccinées pour la première fois – Mais le graphique a été retiré du rapport de l’application ZOE (Lockdown Sceptics)

Les infections chez les personnes vaccinées dépassent celles chez les personnes non vaccinées pour la première fois – Mais le graphique a été retiré du rapport de l’application ZOE

Article originel : Infections in the Vaccinated Overtake Those in the Unvaccinated For the First Time – But the Graph is Removed From the ZOE App Report

Par Will Jones

Lockdown Sceptics, 18.07.21

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a été testé positif au SRAS-CoV-2, même s’il a été vacciné – et il est loin d’être le seul. Les dernières données de ZOE montrent qu’en date du 12 juillet, les infections chez les personnes vaccinées (avec au moins une dose) au Royaume-Unis sont maintenant plus nombreuses que chez les personnes non vaccinées pour la première fois, car les premières continuent d’augmenter tandis que les secondes chutent (voir ci-dessus). (À noter que 68 % de la population a reçu au moins une dose du vaccin, de sorte qu’il y a encore à ce stade un nombre disproportionné de nouvelles infections chez les personnes non vaccinées, bien que les tendances actuelles puissent bientôt changer.)

À quel moment le gouvernement admettra-t-il que ces vaccins ont une efficacité limitée dans la prévention de l’infection et de la transmission, et donc toute la raison d’être de la vaccination pour protéger les autres – passeports vaccinaux, vaccination obligatoire et ainsi de suite - est suspecte ? Le graphique ci-dessus était dans le rapport d’hier, donc j’ai téléchargé le rapport d’aujourd’hui (vous pouvez l’obtenir en vous inscrivant à l’application et en signalant vos symptômes) pour obtenir la nouvelle mise à jour. J’ai été consterné de constater que le graphique avait disparu. Au bas de la page, une note explique : Suppression du graphique du rapport d’incidence de la Covid par statut vaccinal, car il y a très peu d’utilisateurs non vaccinés dans l’enquête sur les infections, les intervalles de confiance sont très larges et la tendance pour les personnes non vaccinées n’est plus représentative.

Ce qui, je dirais, est très pratique, tout comme les infections chez les vaccinés sont devenues la majorité. Peut-être que ZOE devrait essayer de recruter d’autres personnes non vaccinées pour son enquête, afin qu’elle puisse continuer à faire le rapport à ce sujet et avoir un groupe témoin pour ses données sur les vaccins? Cela semble être la chose à faire sur le plan scientifique, plutôt que de simplement cesser de le signaler parce qu’il n’est tout à coup plus représentatif. C’est d'autant plus étrange parce que Tim Spector, scientifique principal de l’application ZOE, a fait de la diminution du nombre de personnes non vaccinées une caractéristique de sa vidéo cette semaine. Ainsi, la prise de conscience que la tendance n’est plus « représentative » semble avoir été plutôt soudaine, allant jusqu’à invalider le contenu d’une « diffusion de données » de ZOE deux jours plus tôt.

Ainsi, la prise de conscience que la tendance n’est plus « représentative » semble avoir été plutôt soudaine, allant jusqu’à invalider le contenu d’une « diffusion de données » de ZOE deux jours plus tôt. Il semble que nous ne saurons jamais comment l’histoire se termine, ce qui est une honte et une occasion manquée pour ZOE.

Les données de ZOE continuent de laisser entendre que la flambée actuelle de la COVID-19 atteint un sommet et pourrait même commencer à diminuer au Royaume-Uni, du moins à l’extérieur de l’Angleterre (voir ci-dessus). Pourtant, cela va à l’encontre des rapports quotidiens sur la COVID-19 du gouvernement, qui font état d’une croissance continue.

Pourquoi cet écart? Est-ce parce que les chiffres du gouvernement incluent tous les tests de flux latéraux que les écoliers font lors de leur isiolement ? 839 100 enfants – 11,2 % de la population scolaire totale, soit plus d’un élève sur 10 – étaient absents des écoles publiques pour des raisons liées à la COVID le 8 juillet. Ils auront tous été testés et cela permettra de détecter des infections asymptomatiques ou légères qui ne seraient généralement pas remarquées. Les données de ZOE sont fondées sur les symptômes, avec un test de confirmation par PCR, et ne seraient donc pas affectées par une augmentation des tests de flux latéral parmi les écoliers présentant des infections asymptomatiques.