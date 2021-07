Les patients atteints de la COVID-19 « sont peut-être décédés en raison d’erreurs de ventilation commises par le personnel de l’hôpital » (The Telegraph)

Les patients atteints de la COVID-19 « sont peut-être décédés en raison d’erreurs de ventilation commises par le personnel de l’hôpital »

Article originel : Covid patients ‘may have died due to ventilator errors by hospital staff’

Par Henry Bodkin

The Telegraph

Un nouveau rapport du médecin légiste indique que deux décès l’an dernier auraient pu faire partie d’un « ensemble » d’incidents mettant en cause les appareils respiratoires.





Le rapport indique que des filtres erronés ont été utilisés dans des ventilateurs dans divers cas à l’hôpital

Selon un rapport, des patients atteints de la COVID-19 pourraient être décédés en raison d’erreurs commises par le personnel pendant qu’ils utilisaient des ventilateurs artificiels.

Une enquête portera sur le décès de deux patients à l’hôpital Nightingale de Londres en avril de l’an dernier, à la suite d’allégations selon lesquelles le personnel aurait utilisé les mauvais filtres de ventilation.

Unmédecin légiste a déclaré que les décès sont venus dans le cadre d’un "groupe" d’incidents similaires impliquant la ventilation artificielle...

