"Liberté !" Manifestations et affrontements dans Paris contre la loi Macron sur la vaccination obligatoire des soignants (photos, vidéo)

Des véhicules sont incendiés et des gaz lacrymogènes sont tirés dans le cadre d’affrontements à Paris au sujet de la nouvelle loi de Macron selon laquelle tous les travailleurs de la santé se font vacciner et exigent un nouveau laissez-passer contre la COVID-19 pour toute personne de plus de 12 ans qui se rend dans un restaurant.

Article originel : Vehicles are set ablaze and tear gas is fired amid clashes in Paris over Macron's new law that all health workers get jabs and requiring new Covid pass for anyone over 12 going to a restaurant

Daily Mail, 14.07.21

Des centaines de manifestants scandant 'Liberté ! ' ont défilé à travers Paris pour se rebeller contre le plan controversé de Macron

Les manifestations ont mal tourné lorsque des militants se sont affrontés avec la police anti-émeute, qui a lancé des gaz lacrymogènes dans la foule

En août, ceux qui veulent visiter des bars ou des restaurants devront présenter une preuve de leur vaccin ou un test négatif.

D’ici septembre, les travailleurs de la santé devront se soumettre à un programme de vaccination obligatoire et pourraient être licenciés s’ils refusaient

Les organisateurs avaient qualifié aujourd’hui leur manifestation de 'Jour de la Bastille' - marquant la 'naissance' de la Révolution française en 1789...

