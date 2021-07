LinkedIn supprime le compte du pionnier du vaccin à ARNm qui évoquait les risques des vaccins à ARNm contre la COVID-19 (Epoch Times)

LinkedIn supprime le compte du pionnier du vaccin à ARNm qui évooquait les risques des vaccins contre la COVID-19

Article originel : LinkedIn Deletes Account of mRNA Vaccine Pioneer Who Questioned Risks of COVID-19 Shots

Par Jack Phillips

Epoch Times, 2.07.21

Le Dr Robert Malone, qui se présente comme l'inventeur des vaccins à ARNm, a déclaré que LinkedIn a récemment supprimé son compte après avoir fait des commentaires sur les vaccins à ARNm contre la COVID-19 et s'être demandé s'il était approprié de les administrer à certains groupes de personnes...

Lire la suite