Macron impose la vaccination obligatoire aux soignants en attendant qu'elle soit appliquée à l'ensemble des Français. 3ème dose pour les doublement vaccinés dès la rentrée. Passe sanitaire obligatoire pour les lieux de culture, les bars, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, trains, avions ... (Vidéos)

Au nom du variant delta, il est passé à la vitesse supérieure et vient d'annoncer ce soir, la vaccination obligatoire de tous les soignants et des personnels des établissements de santé avant la mi-septembre en attendant celle de tous les Français. Les soignants et aidants non vaccinés au 15 septembre « ne pourront plus travailler et ne seront plus payés », a ensuite précisé le ministre de la santé, Olivier Véran.

Les vaccinés du début d'année auront droit à une 3ème dose de vaccin en raison du variant delta : « ceux qui, vaccinés les premiers, c’est-à-dire en janvier et février, verront prochainement leur taux d’anticorps baisser, dès la rentrée, une campagne de rappel sera mise en place pour vous permettre de bénéficier d’une nouvelle injection ». De plus les tests PCR deviendront payant dans un grand nombre de cas.



Selon Le Monde, le projet de loi fixant cette obligation doit être examiné le 20 juillet en commission à l’Assemblée nationale puis dans l’hémicycle entre le 21 et le 23 juillet, pour une adoption définitive avant la fin du mois. Concernant le reste de la population, « en fonction de l’évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français, a déclaré Emmanuel Macron. Mais je fais le choix de la confiance et j’appelle solennellement tous nos concitoyens non vaccinés à aller se faire vacciner dès aujourd’hui au plus vite. »

"Le passe sanitaire (test négatif ou preuve de vaccination complète) va être étendu sur tout le territoire pour les « lieux de loisir et de culture » rassemblant plus de 50 personnes dès le 21 juillet. Dès le début du mois d’août, ce passe sera également nécessaire pour entrer dans les bars, restaurants, centres commerciaux, trains, avions, hôpitaux et dans les Ehpad. Pour les restaurants, le non-respect de l’exigence du passe sanitaire conduira à des sanctions pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement, ont déclaré des sources au sein de l’exécutif au Monde."